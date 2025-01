Fjerde byggetrinn i Alrek Helseklynge blir studie- og arbeidssted for ca. 600

Detaljreguleringsplan for Alrek Helseklynge byggetrinn 4 i Årstadveien 23 lå ute til offentlig ettersyn i høst. Arkitektgruppen CUBUS har deltatt i mulighetsstudien som danner grunnlag for planene, og har utarbeidet detaljregulering for Universitetet i Bergen. Bygget skal oppføres på parkeringsplassen mellom Årstadveien 27 (seniorboligene) og 21. Det blir på ca. 10 000 kvm og skal tilrettelegges for ca. 300 studenter og ca. 300 arbeidsplasser. De tre foregående byggene ligger nord for nybygget: Årstadveien 17, Årstadveien 19 (Odontologen) og Årstadveien 21 (Overlege Danielsens hus), til sammen ca. 30 000 kvm.

Alrek Helseklynge samler institusjoner innen helsefaglig forskning og utdanning, og tilrettelegger for tverrfaglig samarbeid. Byggetrinn 4 består av ett nybygg med tilhørende uterom og infrastruktur. Prosjektet tilrettelegger primært for vedtatt nasjonal økning av plasser for legeutdanning, i regi av Universitetet i Bergen. I tillegg er det rom for andre partnere som knyttes opp mot helsesektoren. Dette understøtter den etablerte klyngens mål om å forbinde kunnskapsmiljø på tvers av enheter og faggrupper.

Bygges på parkeringsplass

Planforslaget medfører avvikling av dagens overflateparkering, og planlegges uten nye parkeringsplasser. Beliggenhet tett på bybane og buss, gjør det enkelt å velge bort bilen. Dette forsterkes med innendørs sykkelparkering av høy kvalitet. Myke trafikanter blir gitt prioritert i uterommene, som er utformet med mål om å tilføre nye byromskvaliteter for både brukere, naboer og nærmiljø. For å oppnå et grønt preg stiller planen krav om blågrønn faktor og grønne tak, og bevaring av en rekke eksisterende trær.

For fremtiden, med hensyn til fortiden

Planområdet ligger i et kulturmiljø, og to bygg med kulturhistorisk verdi er nybyggets nærmeste naboer. Sør for nybygget, i Årstadveien 27, ligger hesteskoblokken Blichfeldt/Meyers Aldersbolig, oppført i 1932. Den er en av tre seniorboliger eid og drevet av Bergen Handelsstands Aldersboliger. Det er jobbet særlig med å balansere hensynet til kulturverdier opp mot behov for tilstrekkelig utnyttelse for å ivareta fremtidens behov. I tett dialog med vernemyndigheter, og ved bruk av parallelloppdrag som verktøy for å belyse tomtens tåleevne, er det utviklet et prosjekt som tar hensyn til både fortiden og går fremtiden i møte.