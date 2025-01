Stor interesse for Selvaag Boligs prosjekt Solheimsvatnet Pluss

Hele 41 av 54 leiligheter er solgt i første byggetrinn, hus A, i Selvaag Bolig sitt Plusskonsept® Solheimsvatnet Pluss i Kanalveien 48, ved nordvestenden av Solheimsvatnet. Arbeidet på tomten er i startgropen, mens estimert overtagelse er 4. kvartal 2026. Prosjektet omfatter totalt 160 leiligheter fordelt på fire bygg. Også i andre byggetrinn, som omfatter 92 boliger, er det solgt mange leiligheter.

Leilighetene er selveiende og har et bruksareal på mellom 79 og 129 kvadratmeter. Prisene varier fra 7,3 til 13,6 mill. kroner.

Serviceområde

Plusskonseptet® fra Selvaag Bolig er leiligheter av høy standard og med noe ekstra. I tilknytning til leilighetene bygges det et serviceområde som beboerne har eksklusiv tilgang til. Her blir det selskapsrom for nærmere 40 personer, møterom, treningsrom, lounge med Plussvert, og Pluss:Dele, en lånebod for utstyr som man kanskje har bruk for bare en gang iblant.

Serviceområdet betjenes av en heltidsansatt vert eller vertinne, som hjelper med store og små tjenester, holder orden på serviceområdet, organiserer alle tilbud, tilrettelegger og bistår med praktisk hjelp – enten det er hus-, helse- eller velværetjenester.

Andre Pluss-prosjekt i Bergen

Selvaag Bolig har bygget 16 Pluss-prosjekter med totalt 2000 boliger siden 2004. Prosjektet i grenselandet mellom Minde og Kronstad er det andre i Bergen. LINK Arkitektur er arkitekt for prosjektet mens utførende entreprenør er Brødrene Ulveseth.