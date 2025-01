Byrådet positiv til utbygging i Falsens vei, men ønsker endring av prosjekt

Utvalg for miljø og byutvikling foretar 16. januar klagebehandling av avslått søknad om oppføring av firemannsbolig i Falsens vei 59. Byrådet oppfordrer til at man drøfter eventuell omprosjektering med fagetaten i en forhåndskonferanse før søknad sendes.

Søknaden ble avslått av fagetaten 26. april 2024, med begrunnelse at tiltakets utforming ikke var i tråd med reguleringsplanens bestemmelser om familieleiligheter, tiltakets visuelle kvaliteter, plassering og manglende universell tilkomst. Avslaget er påklaget av ansvarlig søker, Alliance Arkitekturstudio AS. Tiltakshaver er Eiendom Vest Utleie AS. Byrådet fulgte opp med nytt avslag 5. desember 2024.

– For ruvende og malplassert

Merknadene fra naboer går ut på at bygget er for ruvende og malplassert i området, økt innsyn, uklarhet om bygget er plassert i henhold til byggegrenser i plan og parkering og trafikk i området allerede er belastet i forhold til gateparkering, da garasjeanlegg i kjeller er tatt ut.

Ansvarlig søker skriver i sin kommentar til merknadene at reguleringsplanen krever opparbeidelse av fortau, og at det er gitt en maksgrense, men ikke krav om parkeringsplasser i tiltaket. Uteoppholdsareal er planlagt felles for eksisterende og nytt bygg i henhold til reguleringsplanen.

Det er levert omfattende tilleggsdokumentasjon til klagen, først og fremst i form av endrede tegninger og oppdaterte uttalelser fra offentlige myndigheter. Plan- og bygningsetaten som fagetat har vurdert klagen, og tilrår at den ikke tas til følge.

Gjennom kjøkkenet for å komme på motsatt side av soverommet

– På grunn av sin utforming med halve etasjer, fremstår det visuelle uttrykket til bygget noe uryddig og ikke tilfredsstillende, særlig på kortsidene av bygget. Når det gjelder planløsning, gir løsning med halvplan et uheldig grep for boenheter av denne størrelsen, mener fagetaten. – Planløsningen er for knapp i bredden til at man kan gå rundt en vanlig seng på soverommet, man må gå gjennom kjøkkenet for å komme fra ene siden av soverommet til den andre. Fagetaten vurderer også at tiltaket ikke er tilpasset stedets identitet og særpreg.

Byrådet positiv til utbygging på tomten, ønsker omprosjekterting

Byrådet behandlet saken 5. desember 2024 og innstilte til utvalg for miljø og byutvikling å opprettholde fagetatens vedtak om å opprettholde vedtaket om ikke å ta klagen til følge. Det presiseres at man er positiv til utbygging på eiendommen, men at tiltaket i større grad må ta opp i seg de føringene som ligger i reguleringsplanen i form av etablering av familieboliger med gode kvaliteter og større fokus på universell utforming. Byrådets oppfordrer til at man drøfter eventuelt omprosjektert prosjekt med fagetaten i en forhåndskonferanse før søknad sendes.