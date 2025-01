Naboklager mot utbygging av Ulriksdal Helsepark førte ikke frem

Ulriksdal Helsepark i Ulriksdal 2 får gjennomføre utbyggingsplanene sine. Vedtaket ble påklaget av naboer på seks adresser i Ulriksdal. De viste til tapt utsikt og kveldssol og reagerte på grunnlaget for dispensasjoner. Etter avslag i byråd og Utvalg for miljø og byutvikling har saken vært behandlet hos Statsforvalteren i Vestland, som ikke har funnet grunnlag for å omgjøre Bergen kommunes vedtak. Statsforvalterens vedtak er endelig, og kan ikke påklages videre. Tiltakshaver er Ulriksdal Helsepark AS, og ansvarlig søker er b+b arkitekter AS.

Bergen kommune ga i februar 2024 rammetillatelse til påbygg, ombygging og fasadeendringer av Ulriksdal Helsepark, samt bearbeiding av uteområder. Samlet er prosjektet på ca. 6826 m², hvorav ca. 1250 m² er nytt areal. Utvalg for miljø og byutvikling behandlet klagesak fra naboene i Ulriksdal 22. august 2024. Klagene ble ikke tatt til følge, og vedtaket ble fattet med 16 mot 1 stemme.

Saken ble deretter oversendt for endelig avgjørelse til Statsforvalteren i Vestland, som ikke finner grunnlag for å omgjøre Bergen kommunes vedtak.

Formålet med endringene på Ulriksdal Helsepark er behovet for utvidet areal til virksomhet til private og offentlige helseforetak i bygget. Påbygget innebærer at den laveste delen av bygget mot sør får en ekstra etasje (fra tre til fire etasjer), at inntrukket teknisk etasje i femte etasje blir utvidet til en full etasje, samt påbygg av en sjette etasje. Byggets høydeplassering på den laveste delen mot sør endres med ca. 4 meter, og på den høyeste delen mot nord med ca. 5 meter. Biloppstillingsplasser reduseres fra 48 til 3 plasser.

Dispensasjoner

I vedtaket er det gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel om plankrav og avstand til vassdrag. Videre er det gitt dispensasjon fra plan- og bygningsloven om plassering, byggehøyde og avstand til nabogrense, samt veglovens regler om byggegrense mot kommunal veg. Blant annet skal metallplatene på fasadene erstattes med murpuss og teglstein.

Klagerne reagerte på at det ble innvilget flere dispensasjoner, blant annet fra plankrav og byggehøyde. Ved rammetillatelse i 2004 fikk utbygger dispensasjon fra plankravet med minste margin, og det kan ikke forventes ny dispensasjon i denne omgangen til på- og ombygging av samme tiltak, mente naboene. En reguleringsplan ville sikre at tiltaket, og særlig tiltakets høyde, ville bli vurdert bredt og sett i sammenheng med andre prosjekter i området.