Boliger på Mannsverk når bussanlegget flyttes

Vestland fylkeskommune planlegger å samle bussanleggene på Mannsverk og Fanahammaren ved Storavatn i Loddefjord. Det er allerede holdt veiledningsmøter og sendt inn planinitiativ for ny plassering. Fylkeskommunen anser dagens lokasjoner som godt egnet til boligformål og ønsker å regulere til dette formålet. Anlegget på Mannsverk er på maksimum av sin kapasitet (112 busser) og uten utvidelsesmuligheter. Operatør vurderer at anlegget har relativt dårlig standard.

– Selv om dette vil bli tre separate planer vil spesielt Mannsverk og Storavatn påvirke hverandre. Planen for Storavatn vil tillate transformasjon av Mannsverk, mens Mannsverk vil finansiere arbeid med oppføringen av nytt bussanlegg. For Mannsverk er det ønskelig å se på muligheten for å utvide byfortettingssone til også å innbefatte denne eiendommen, fremgår det av innspill til veiledningsmøte om saken som ble holdt sist uke.

Tomt på 23,5 dekar

Bussanlegget på Mannsverk, Nattlandsveien 91, har et areal på 23, 5 dekar. Ifølge matrikkelen er det grunnforurensning på eiendommen. Det er registrert åtte bygninger. Den største er en vekstedsbygning for reparasjon av motorvogner. Eiendommen eies av fylkeskommunen gjennom selskapet Hfk Bussanlegg Mannsverk AS. Det ble opprettet i 2003 med formål «å eie bussanlegg i Hordaland for å tilrettelegge for konkurranseutsetting av kollektivtrafikken».

Forprosjekt for nye bussanlegg

Asplan Viak utarbeidet i 2020 for Skyss/Kringom et forprosjekt om fremtidig behov for bussanlegg i Bergensområdet. Spesielt i Bergen er det svært vanskelig å finne lokaliteter som tilfredsstiller krav til arealstørrelse og fleksibilitet for utvidelse. Man har evaluert kapasitet, effektivitet, funksjon, arealbruk og fleksibilitet. Sist kommer alternativet som krever at anlegget på Mannsverk fortsetter. Det har ikke kapasitet for hele rutepakke sentrum og har heller ikke fleksibilitet for utvidelse. Samtidig er arealet ønsket til annen bruk og får derfor lav score på arealbruk.

Flytte mange busser hver morgen

Da forprosjektet ble laget, måtte man hver morgen flytte 24 busser for at ansatte skulle få parkering. Ansatte på legekontor og lignende i nabobygg disponerte i tillegg 28 plasser. Det medførte at man måtte flytte mange busser før klokken 07 hver morgen i ukedagene. Sørvestre del av området er opplagsplass for snø, som kan skape utfordringer i snørike vintre. Det skjer en del skader på busser i forbindelse med manøvrering. Avkjørselen til/fra Nattlandsveien er ikke god.

Hovedbygget er fra 1958 med stor slitasje og ville trenge betydelig oppgradering. Naboer har klaget på støy og eksos, men nå er alle bussene elektriske.