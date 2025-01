Bymiljøetaten stopper arbeid med turveiprosjekt mellom Vognstølen og Haukelandsbakken

Sweco har på oppdrag fra Bymiljøetaten i Bergen kommune vurdert skredfaren langs den populære gangveiforbindelsen fra Vognstølen til Haukelandsbakken, som ligger på oppsiden av Haukeland universitetssjukehus. Langs gangveien var det planen å sette opp belysning, og dekke skulle skiftes ut/oppgraderes med ny finkornet grus. Deler av et gjerde måtte byttes ut ved en mur vest for traseen. Gangveien går fra til Haukelandsbakken ved Ravnebjerget barnehage til Vognstølen ved nr. 16. Den brukes av mange som en alternativ gangvei til Haukelandsbakken.

Området er ifølge Swecos rapport vurdert i henhold til sikkerhetsklasse S1 etter Norges vassdrags- og energidirektorat sin bransjestandard for skredfareutredninger i bratt terreng. Det er utført en vurdering hvor skredtypene steinsprang, steinskred, snøskred, sørpeskred, jordskred og flomskred er vurdert.

– Krav til sikkerhet ikke oppfylt

– Skredfaren i det vurderte området vurderes til høyere enn 1/100 for deler av kartleggingsområdet. Krav til sikkerhet i henhold til TEK17 vurderes således ikke oppfylt gangveien, er konklusjonen i Sweco sin rapport.

Sikring av gangforbindelsen har kommet opp i forbindelse med detaljplanen for Haukeland sørøst. Bymiljøetaten har stoppet sitt prosjekt med oppgradering av turstien i skråningen. Skredrapporten vil være relevant som grunnlag til Helse Bergens detaljprosjektering.

– I det videre planarbeidet må vi se på hvilke føringer vi skal legge for oppgradering av turstien, skriver Plan- og bygningsetaten til Nordplan AS, som arbeider med planen for utbygging i Haukelandsveien 28B-30. Det bemerkes at turstien må legges om øverst på grunn av Helse Bergens utbyggingsprosjekt i Haukelandsbakken.

Gangveien ligger i en vestvendt skråning og stiger fra ca. 85 moh. i sør til ca. 105 i nord. Terrenget over veien er bratt og det er en del bergskrenter med ca. 60°-75° helning. På nedsiden av veien faller terrenget bratt.

Tilførte fyllmasser

Norges geologiske undersøkelsers løsmassekart viser at det hovedsakelig er fyllmasse («Løsmasser tilført eller sterkt påvirket av menneskers aktivitet, vesentlig i urbane områder») i det vurderte området.

Gangveien er synlig i datasettet Bergen 1951 på Norge i bilder. Det foreligger bilder fra 1951 og framover med overvekt etter 2005. Området er hovedsakelig skogkledd, med en tydelig fortetting av skogen med årene. Stedvis er noen bergskrenter eksponert. Det er ikke mulig å avdekke om det er ryddet blokker fra det flate partiet som gangveien ligger på i dag. Det observeres ingen klare spor etter skredaktivitet på bildene bortsett fra noen blokker ved siden av gangveien.

Aktuelle tiltak

Aktuelle tiltak foreslått i Sweco sin rapport er hovedsakelig rensk/fjerning av løse blokker i bergskrenter, og bolting av gjenværende løse og avgrensede blokker. Det estimeres behov for 45-60 bolter. Det kan også være aktuelt å felle enkelte trær som står uheldig til i skrentene, samt vegetasjonsrensk i forbindelse med evt. sikringsarbeider. – Prosjektering og oppfølging av bergsikringsarbeidene anbefales utført av geolog med erfaring fra tilsvarende arbeid, heter det i rapporten.