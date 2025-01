Klart for bystyrebehandling av sykkelveien fra Hagerups vei til Mindemyren

Kommende uke foretar bystyret andre gangs behandling offentlig detaljreguleringsplan for sykkelvei fra Hagerups vei via Wergeland sentrale deler til Mindemyren. Saken var oppe på bystyrets møte 5. desember, men ble da enstemmig utsatt. Sykkelveien blir finansiert gjennom Miljøløftet og ligger inne med midler i handlingsprogrammet for 2025-2028. Totalkostnaden er anslått til 209,5 millioner, betalt av stat og kommune.

Det er Vestland fylkeskommune som på vegne av Miljøløftet har fremmet planen. Formålet med planforslaget er å etablere et sammenhengende, attraktivt og trafikksikkert tilbud for syklister. Forslaget skal også sørge for gode løsninger for fotgjengere og kollektivtrafikk og ivareta senterutvikling og kulturmiljø.

Dette er hovedpoengene i planen: