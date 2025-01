Tre tomter i Årstad bydel aktuelle for nytt Bergen politihus

Tomter i Møllendalsveien, Kanalveien og Minde allé står igjen som aktuelle tomter for Bergen politihus, opplyser Statsbygg i en pressemelding.

Dokken Utvikling AS foreslo i utgangpunktet, på vegne av Bergen kommune, Dokken Sør som aktuell, men de har nå trukket sitt forslag. Til gjengjeld har tilbudet om Minde allé 39 nå blitt aktuelt, etter at tilbyderen har økt størrelsen på den tilbudte tomten.

De tre aktuelle tomtene for Bergen politihus, som nå er med til vurderingen, er:

Møllendalsveien 31, ca. 10 600 kvm, foreslått av BIR AS

Kanalveien 119, ca. 9 300 kvm, foreslått av Frydenbø Eiendom AS

Minde allé 39 ca. 8 000 kvm, foreslått av BaneNOR

Tomteforslagene blir vurdert i samarbeid med Politiets fellestjenester og Vest Politidistrikt. Statsbygg fikk opprinnelig inn ni tomteforslag for det nye Politihuset i Bergen. Valg av tomt er viktig for det videre arbeidet med å etablere et nytt politihus så raskt som mulig.

Etter planen skal anbefalingen på tomtevalg skje sammen med Statsbyggs oversendelse av sin rapport for oppstart av forprosjektet for Politihuset (OFP-rapport). Denne vil foreligge i mai.

Det ble i utgangspunktet søkt etter tomter i Bergen som: