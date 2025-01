Selv «lavthengende frukter» på Danmarksplass kan bli harde nøtter å knekke

Bystyret behandler kommende uke representantforslag fra Mailiss Solheim-Åkerblom og Magne Hagesæter (R) «Lavthengende frukt»: Gjennomføring av tiltak fra Norconsults mulighetsstudie for Danmarksplass (2023). Begrepet innebærer tiltak som kan realiseres raskt og til en relativt liten kostnad. Byrådet skriver imidlertid i sin innstilling til saken at selv denne «lavhengende frukten» vil være vanskelig å realisere.

– Situasjonen på og rundt Danmarksplass er et tilbakevendende tema i bergenspolitikken. Gjennom et halvt århundre har alle som bor og ferdes nær trafikkmaskinen, vært eksponert for støy, eksos og svevestøv. Et område som kunne ha vært et naturlig møtepunkt for folk fra Kronstad-siden og Løvstakksiden, fungerer i stedet som en barriere mellom de to områdene, skriver Mailiss Solheim-Åkerblom og Magne Hagesæter i sitt forslag.

Det er foreslått flere omfattende løsninger på problemet: fjerning av gjennomgangstrafikken ved å legge den under lokk eller kulvert på selve Danmarksplass, en tunnel fra området og sørover (Mindetunnelen), eller en forlengelse av Fløyfjellstunnelen sørover til Fjøsanger. – Plan etter plan har først blitt utredet og så lagt i en skuff. Folk på Danmarksplass fortjener bedre enn dette. Om det ikke er politisk vilje til å gjennomføre noen av de omfattende forslagene, må bystyret i det minste vurdere hvilke mindre tiltak som er mulig å gjøre i området, skriver Mailiss Solheim-Åkerblom og Magne Hagesæter.

Mulighetsstudie

«Bedre byliv på Danmarksplass» var tittelen på en mulighetsstudie som Norconsult utarbeidet på oppdrag fra Bergen kommune. Ifølge studien skal Danmarksplass bli et byområde med gode forhold for byliv, opphold og ferdsel for gående, syklende og kollektivreisende, som er mindre dominert av biltrafikken.

Rødts «Krisepakke for Danmarksplass» var oppe i bystyret i 2020. Studien ble bestilt etter at Rødt fikk satt av midler til en slik studie da partiet var budsjettpartner for 2022. Det ble da ført opp en million til «Saksforberedelse lokk over Danmarksplass», som ble til denne mulighetsstudien, som også ser på avdempende strakstiltak og bymiljøtiltak som kan settes i gang før en eventuelt får en «stor» løsning på trafikkproblemene på Danmarksplass.

Satse over bakken

Mulighetsstudien ble lagt frem våren 2023. Den er i to deler, der del 1 utreder muligheter for å legge trafikk under bakken på Danmarksplass, mens del 2 vurderer andre tiltak som kan bidra til å fredeliggjøre Danmarksplass uten å legge trafikken under lokk. I mai 2023 sluttet byrådet seg til mulighetsstudiens om å se på tiltak som ikke innebærer lokk over trafikken og anbefalte at rapporten benyttes som kunnskapsgrunnlag i videre planlegging.

Bystyrerepresentantene Mailiss Solheim-Åkerblom (R) og Magne Hagesæter (R) overleverte et representantforslag om planen til ordføreren i bystyrets møte 19. juli i fjor. De viste til at det i rapporten slås fast at «det (er) muligheter for å sette i verk flere tiltak som gir vesentlig forbedring på kort sikt». Tiltakene vil bedre lokalmiljøet og fremme fotgjengere og syklister. Representantene mener det er på overtid å få iverksatt flest mulig av tiltakene som Norconsults rapport omtaler som «lavthengende frukt», dvs tiltak som kan realiseres raskt og til en relativt liten kostnad.

Starte med å realisere «lavthengende frukt»

Solheim-Åkerblom og Hagesæter foreslo overfor bystyret å be byrådet starte arbeidet for å realisere forslagene som er omtalt som «lavthengende frukt» i rapporten. De bad også om at det arbeides videre med de øvrige forslagene som blir vurdert som realistiske i rapporten, og starter arbeidet for å realisere disse. Tiltaket med navn «Arkitektur A” skal prioriteres.

Det gjelder særlig følgende forslag:

«Byrom A»: Oppgradering av byrom på Danmarksplass (taxiplassen). Dette vil skape en delvis skjermet plass med parkaktige kvaliteter for beboere og andre som ferdes i området. Med rett beplantning vil trærne også binde svevestøv.

«Byrom B»: Oppgradering av byrom Marie Monsen-plassen (i rapporten omtalt som Baker Brun-plassen). Samme begrunnelse som «byrom A».

«Byrom C»: Oppgradering av byrom ladestasjonen til skjermet parkområde. Her påpeker forfatterne av rapporten at det er potensiale for idretts- og aktivitetstilbud bl.a. for elever ved Årstad VGS, og de som arbeider og bor i området.

«Byrom D»: Oppgradering av Solheimsgaten. Her er det bl.a. mulighet for soner for opphold og sitteplasser, og bedre beplantning.

«Sykkel C»: Oppgradering av Edvard Griegs vei som sykkelvei forbi ladebilstasjonen. Dette for å realisere en ny kobling øst-vest i sykkelnettet. I første omgang kan sykkelveien bygges uten å etablere nytt kryss i Fjøsangerveien.

Forretningsutvalget vedtok 25. juni at forslaget fra Solheim-Åkerblom og Hagesæter om «lavthengende frukt» skulle oversendes byrådet for videre utredning. Byrådet ble bedt om å vurdere forslaget og å utarbeide et notat slik at bystyret kunne behandle saken senest innen 17. desember 2024. 3. Utvalg for miljø og byutvikling skulle avgi innstilling i saken.

Forslag avvist

På møte i Utvalg for miljø og byutvikling 5. desember fremsatte Mailiss Solheim-Åkerblom et forslag der bystyret ber starte arbeidet for å realisere forslagene som er omtalt som «lavthengende frukt» i rapporten. Det ble også bedt om å arbeide videre med de øvrige forslagene som blir vurdert som realistiske i rapporten.

Tre tiltak som er ønsket av beboere i området, men som ikke er med i rapporten, bes utredet og arbeidet for å realisere. Det gjelder 30 km/timen i Ibsens gate, bedre fremkommeligheten for fotgjengere i gangpassasjen mellom Forum Kino og veikrysset ved Strømmen samt arbeid opp mot veimyndighetene for prøvestengning og mulig permanent stengning av bilveifeltet der bilene fra Bjørnsons gate kommer inn ved Årstad VGS.

Forslaget fikk 5 stemmer (SV, MDG, V og R). Forslag fra Helge Stormoen (FrP) om å avvise representantforslaget fra Rødt ble vedtatt med 12 stemmer.

Byrådets vurdering av «lavthengende frukt»

Gangpassasjen gjennom Fjøsangerveien 32 i «Arkitektur A» vil kreve relativt omfattende ombygging av bygninger i privat eie. Eventuell gjennomføring vil være avhengig av at huseier ønsker dette. Tiltaket kan også innebære kostnader for kommunen dersom det blir snakk om kompensasjon for avgitt areal.

Når det gjelder tiltaket «Byrom A» på «taxiplassen» vil opprusting av byrommet til park og oppholdsareal gå på bekostning av dagens bruk. Arealet eies i hovedsak av Bergen kommune. Tiltaket vil være avhengig av at det kan finnes alternative arealer til taxiholdeplass og kundeparkering for Rema 1000. Byrådet ser at tiltaket kunne gitt gode kvaliteter til nærområdet, men mener det ikke kan prioriteres uten gode erstatningsarealer for taxi og parkering.

Må flytte Evinys ladestasjon

«Byrom C» forutsetter flytting av Evinys ladestasjon, som ligger på kommunal grunn. Disse ladepunktene ligger imidlertid svært sentralt og er plassert lett tilgjengelig ved hovedveinettet. Mange elbileiere som bor i området har ikke tilgang på privat parkeringsplass eller ordinært offentlig ladetilbud, og er avhengig av å benytte seg av hurtigladetilbudet. Også flere varebiler, drosjer og yrkesbiler er nå elektriske og har behov for hurtiglading sentralt i byen. Elbilandelen fortsetter å øke, og behovet for ladestasjoner vil bli større i årene som kommer. Byrådet er bekymret for at avvikling av ladestasjonen kan forsinke overgangen til en elektrisk bilpark. Med økende etterspørsel etter ladetilbud ønsker ikke byrådet å flytte ladearealet ved trafikknutepunktet på Danmarksplass på dette tidspunktet.

Marie Monsens plass i «Byrom B», som omtales som «Baker Brun plassen» i mulighetsstudien har allerede i dag byromsmøblering med beplantning, benker og vannelement. Byrådet ønsker per nå ikke å prioritere ytterligere opprustning her, og mener andre tiltak vil gi større uttelling for bomiljøet. Plassen eies i hovedsak av Bergen kommune.

Vente på plan for kryssing av Fjøsangerveien

«Sykkel C» vil tilføre en ny kobling i sykkelveinettet i Edvard Griegs vei. For å etablere en kobling øst-vest som skissert i rapporten må det samtidig etableres en ny kryssing av Fjøsangerveien. Det pågår et eget arbeid med en reguleringsplan for gang- og sykkelkryssing av Fjøsangerveien ved Edvard Griegs vei. Eventuelle videre tverrforbindelser vil måtte vurderes i lys av dette arbeidet, og koordineres mellom veieierne Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og Statens vegvesen.