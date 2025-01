Ivar Stefansson ny leder i Bergen SV

Bergen SV har på sitt årsmøte lørdag 25. januar valgt Ivar Stefansson som ny leder av Bergen SV. Leder av valgkomiteen Ann Kristin Ramstrøm beskriver ham som en «ryddig, ærlig, og samlende» leder. Han er varamedlem til Utvalg for miljø og byutvikling.

Stefansson er bosatt i Landåsveien er forsker i gruppen for porøse medier og Senter for modellering av koblet undergrunnsdynamikk ved Matematisk institutt. Han forsker på utvikling av numeriske metoder og simuleringsteknologi for porøse medier med sprekker. Disse metodene hjelper oss å forstå prosesser i undergrunnen, for eksempel knyttet til geotermisk energi. Ivar er en av hovedutviklerne av simuleringsverktøyet PorePy.