Tannlegekontor kan bli to leiligheter, trolig bare én blir godkjent

Utvalg for miljø og byutvikling behandler på møtet 6. februar klage over avslag på søknad om bruksendring fra tannlegekontor til to boenheter på 78 og 84 kvm i andre etasje i Fjøsangerveien 30 (over Bien). Ansvarlig søker, Part Arkitektur AS, klager på vegne av tiltakshaver Fjøsangerveien 30 Bergen AS. Eiendommen er regulert til forretning og bolig i eldre reguleringsplan fra 1938.

Kommunen ga i september avslag på søknad om bruksendring og etablering av to nye boenheter. Avslaget ble i det vesentlige begrunnet i støyproblematikken på Danmarksplass.

Byrådet behandlet saken 16. januar og innstilte da til fagutvalget at bruksendring for en leilighet med stille side godkjennes.

Statens vegvesen viser til at støysituasjonen er betydelig på Danmarksplass og at nattestøy anses som spesielt helseskadelig. Konklusjonen er at man vil fraråde at det gis dispensasjon for bruksendring til bolig for leilighet som ikke tilfredsstiller kravet om stille side.

– Høyere standard enn de fleste leiligheter i området

Part Arkitektur skriver i sin klage at vilkårene for dispensasjon ikke er vurdert eller anvendt riktig. Danmarks plass er et etablert boligområde, og tiltaket legger kun til rette for to nye boenheter. – De omsøkte leilighetene vil, som følge av nye ventilasjonsløsninger og flere støyisolerende tiltak, få en vesentlig høyere standard enn de fleste tilsvarende boliger i området. Klageren mener at utarbeiding av reguleringsplan vil bety en unødvendig ressursbruk som ikke vil ha noen reell betydning for beslutningsgrunnlaget.

Når det gjelder støy, viser klageren til støyfaglig utredning som viser at forskjellen i støybelastning mellom 2. og 3. etasje er minimal, likevel finnes det helt like og svært attraktive leiligheter i 3. etasje. Følger Utvalg for miljø og byutvikling byrådets innstilling, blir altså leiligheten som vil få stille side, godkjent.