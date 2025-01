520 meter med bedre forhold for gående og syklister fra Fabrikkgaten til Solheimsgaten

Planen for gang- og sykkelveien over E39 Fjøsangerveien mellom Fabrikkgaten og Solheimsgaten nærmer seg politisk behandling, 14 år etter at arbeidet med første plan startet opp. Prosjektet kalles delstrekning 5b av den planlagte sykkelstamvegen i Bergen, fra Flesland til Vågsbotn. De som i en del år etter vedtak i 2014 tunnel under Fjøsangerveien blir imidlertid skuffet. Man vil også i fremtiden måtte vente på grønn mann for å passere Fjøsangerveien, men gangfeltet er flyttet nærmere Danmarksplass. Prosjektet er en del av Miljøløftet og dekkes av statlige midler.

Parsellen går fra Fabrikkgaten til Solheimsgaten og binder sammen hovedsykkeltilbudet langs østsiden av E39 over Fjøsangerveien. Det planlegges for sykkelvei med fortau med kryssing i plan med en bredde på 4 m + 2,5 m fortau samt skuldre på 0,25 m på hver side. Lengden er ca. 370 m langs E39 Fjøsangerveien med en arm inn i Fabrikkgaten på ca. 150 m.

Sykkelveien viderefører eksisterende sykkelvei med fortau på østsiden av E39 ved Møller Bil, og krysser Fabrikkgaten i plan. Sykkelveien legges videre øst for Fjøsangerveien frem til Edvard Griegs vei ved Buen i Kronstadparken. Her krysses E39 og knyttes på vestsiden til eksisterende sykkelvei med fortau ved Solheimsgaten.

Planarbeidet inkluderer også en strekning på ca. 100 m langs Fabrikkgaten for å sikre en god kobling mot høyskoleområdet på Kronstad og eksisterende sykkelvei med fortau.

Gangtilbudet på strekningen langs E39 videreføres langs vestsiden veien. Ved å flytte flere syklister over på østsiden av Fjøsangerveien bedres også fremkommeligheten og trafikksikkerheten på vestsiden der den offentlige gangdelen av tiltaket vil ligge. Prosjektet vurderer også utbedring av dagens holdeplasser for kollektiv.

Forlot alternativ med tunnel

Planarbeidet startet opp i 2011. I 2014 ble reguleringsplanen for sykkelvei med fortau i tunnel (kulvert) under Fjøsangerveien ved Fabrikkgaten vedtatt. Siden skjedde lite før byrådet i juni 2022 vedtok ny oppstart av planarbeid for sykkelkryssing av Fjøsangerveien. Planen om å legge veien under bakken ble forlatt. Man gikk også bort fra byrådsvedtak i 2019 om å legge veien på vestsiden av Fjøsangerveien (samme side som Solheim kapell).

Ved å legge sykkelveien øst for Fjøsangerveien frem til Edvard Griegs vei (ved nordenden av Kronstadparken) unngår man flytting av E39, og skaper samtidig et ekstra krysningspunkt for syklende og gående sammenliknet med i dag. Det gir også en bedre kobling til gangtrafikknettet og øvrig sykkelnett.