Syklotronen Ulrikke starter kreftbehandlingen i mai

I mai starter etter planen syklotronen Ulrikke på sin viktige jobb i Protonbygget i Haukelandsbakken 48. 70 tonn tunge Ulrikke står sentralt i protonterapibehandlingen som bidrar til redusert langtidsbivirkninger fra stråleterapi ved kreftbehandling. Haukeland universitetssjukehus og Radiumhospitalet i Oslo er de første sykehus i Norge nå starter med denne form for behandling. Pasientene har hittil fått behandling i utlandet. Pasientene som vil bli behandlet på Haukeland vil komme fra hele Helse Vest og Helse Midt.

1,4 milliarder kroner

Ulrikke er produsert i Tyskland og ble heist på plass i det nye protonbygget 27. februar 2024. Bygget er på ca. 10.700 kvm fordelt på fem etasjer og ligger rett over nedre stasjon på Ulriksbanen. Helse Bergen har ledet selve byggearbeidet. Bygget inneholder bl.a. et behandlingsrom og et forskningsrom som begge har 360 graders roterbart gantry (trommel). Forskningsrommet kan ved behov gjøres om til behandlingsrom. Samlet kostnad for protonanlegget, inkludert tunnel- og heisløsning og medisinsk teknisk utstyr, er om lag 1,4 milliarder kroner.

Slik arbeider syklotronen

Protonterapisystemet består av en syklotron som gir fart til protoner, slik at de blir sendt ut med 2/3 av lysets hastighet. Protonene blir ledet av magneter inn til to behandlingsrom, hvor pasientene får kreftbehandling med protonterapi.

Ved planlegging av stråleterapi er det en helt sentral vurdering å sikre at nok sykt vev blir strålt med riktig dose samtidig som friskt vever blir utsatt for minst mulig stråling. Ved å redusere omfanget av friskt vev som blir utsatt for stråling reduseres omfanget av komplikasjoner fra behandlingen.

Færre får komplikasjoner og bivirkninger

Protonterapi har egenskaper som reduserer omfanget av uønsket stråling av friskt vev i kroppen. Dermed bidrar dette til å minske faren for komplikasjoner og bivirkninger fra selve strålebehandlingen. Den reduserte strålingen av friskt vev kombinert med stadig mer presise behandlingsteknikker bidrar til at færre pasienter får komplikasjoner, og reduserer bivirkninger fra stråleterapi.

Kunnskap i dag viser at om lag 10 til 15 prosent av de pasientene som i dag får tradisjonell strålebehandling, vil ha bedre bruk av behandling med protoner.

Rolf Widerøe fant på 1920-tallet opp forløperen til syklotronen. Arbeidet med å etablere protonbehandling i Norge startet omkring 2010.