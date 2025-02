Fra reperbaneanlegg til 300 studentboliger ved Fjøsangerveien

GMBStudent er navnet på byggeprosjektet som nå er godt i gang i og ved siden av det gamle repslageranlegget i Fjøsangerveien 71. Rammetillatelses for utbygging av ca. 300 studentboliger ble gitt i februar 2024. Mest iøynefallende for trafikanter i Fjøsangerveien er utbedrete avkjørsler i nord og sør. Også gravearbeidene på den rolige vestsiden, nedenfor Solheim kirkegård, der nybygg skal oppføres, er i gang.

Ca. 150 boenheter vil bli etablert ved bruksendring og innvendig ombygging av bygningsmassen fra det gamle repslageranlegget og ca. 150 boenheter vil bli etablert i et nybygg på 4700 kvm på vestsiden av dagens reperbane. Alle boenheter vil få eget bad og minikjøkken.

Inngang via «hemmelig» gate

Mellom reperbanen og øvrige eksisterende bebyggelse er der en «hemmelig» gate i det gamle repslageranlegget. Her vil bli direkte inngang til de nye boligene og vil inngå som en del av et unikt fellesareal skjermet fra Fjøsangerveien.

Om den gamle stallen eller høyloftet blir bolig, kafé eller pub, er ikke endelig bestemt.

GMB i GMBStudent står for Gerdt Meyer Bruun AS.

se arkitektur på Fantoft er engasjert av Gerdt Meyer Bruun AS innenfor fagområdene Arkitektur, Ansvarlig Søker, Bygningsfysikk og Landskapsarkitektur til å gjennomføre etablering av studentboligene. – Et utrolig spennende prosjekt på historisk grunn som involverer fredete bygg, transformasjon, nybygg og terrenginngrep. Her vil det kreve masse god dialog på tvers av flere fagområder, samspill med offentlige etater og respekt for nabolag og eksisterende bygningsmasse, skriver se arkitektur om prosjektet på sine nettsider.