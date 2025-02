BOB må skrinlegge boligprosjekt på Ravneberget, BKK oppgraderer dagens trafostasjon

BOB skrinlegger boligprosjektet på Ravneberget. Grunnen er at BKK har besluttet å oppgradere dagens trafostasjon i stedet for å bygge et kompaktanlegg under bakken. For å dekke Bergen kommunes strømforsyning i fremtiden skal BKK oppgradere trafostasjonen i Johan Blytts vei 70. Dagens anlegg er fra 1927, og BKK/Eviny ønsket i utgangspunktet å erstatte dette med et kompaktanlegg under bakken.

Et underjordisk anlegg ville frigjort en stor tomt til boligbygging. BOB og BKK/Eviny har siden 2020 arbeidet sammen for å realisere boligprosjektet, og hvor planen har vært at BOB skal kjøpe tomten av BKK når reguleringsplanen foreligger.

Som følge av at reguleringsplanen har tatt lengre tid enn forventet, og av hensyn til forsyningssikkerhet, har BKK nå besluttet at de skal oppgradere dagens trafostasjon i stedet for å bygge nytt kompaktanlegg under bakken. Dermed vil ikke tomten bli fristilt for boligbygging.

Forslag til reguleringsplan for Ravneberget ble lagt ut til offentlig ettersyn 1. oktober 2022. Planen var utarbeidet av Sweco Norge As på vegne av BOB og Eviny. Planområdet omfattet nåværende høyspent trafostasjon, tilliggende boliger, vei og fortau mellom planområdet og Sollien, sikringssoner innenfor byfjellsgrensen samt oppgradert gang- og sykkelvei mellom planområdet og Haukeland sykehus.

Det ble lagt til rette for 130 boenheter med høy lav struktur, gode felles- og uteområder, torgfunksjoner, og kombinert bebyggelse i form av bolig, tjenesteyting og barnehage kombinert med felles funksjoner. I forbindelse med prosjektet, ble det også lagt til rette for utbedring av deler av Lægdesvingen og Johan Blytts vei. Prosjektet la også opp til etablering av fortau langs Lægdesvingen.

Ny trafostasjon under terreng, barnehage for 60 barn

Planforslagets hovedformål var ny trafostasjon under terreng, barnehage for 60 barn samt boliger med tilhørende fellesfunksjoner. Bakgrunnen for planarbeidet var at Eviny hadde behov for å oppgradere dagens transformatorstasjon for å kunne ivareta det fremtidige kapasitetsbehovet for strømforsyning i Bergen. Nå har altså BKK i stedet valgt å oppgradere trafostasjonen.