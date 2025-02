Plan klar for nytt sykehjem med inntil 100 plasser på Slettemarken

Byrådet foretar 20. februar andre gangs behandling av detaljreguleringsplan for nytt sykehjem på Slettebakken med inntil 100 plasser.

Det er Plankonsulent Henning Larsen AS som på vegne av forslagstiller Bergen kommune foreslår detaljreguleringen. Sykehjemmet, som får navnet Fageråshjemmet, skal bygges som erstatning for dagens sykehjem og omsorgsboliger fra 1996. Bystyret skal foreta endelig vedtak. Se tidligere sak i Årstadposten.

Planområdet omfatter eksisterende sykehjem og omsorgsboliger, parkområdet ved nåværende Slettemarken sykehjem mot Hagerups vei, og Adolph Bergs vei som er hovedatkomst. Sør for dagens sykehjem ligger flere kommunale utleieleiligheter og en historisk sveitservilla med høy kulturmiljøverdi.

Bakgrunnen for reguleringsprosessen er at Bergen bystyre vedtok i 2016 i sak om plan for helseinstitusjoner og bolig med heldøgns omsorg i Bergen kommune 2016-2030. Denne planen la til grunn en utvidelse av eksisterende Slettemarken sykehjem med inntil 60 plasser, fra eksisterende 30 plasser til totalt 90 plasser.

Økt fra 90 til 100 plasser

Gjennom reguleringsprosessen er det gjort flere vurderinger av alternative løsninger for bevaring, rivning og nybygg, ulike løsninger for lokalisering, og forskjellige arealkombinasjoner med blant annet studentboliger, barnehager og legesenter. På grunn av et økende behov for sykehjemsplasser i kommunen er størrelsen på prosjektet underveis økt fra 90 til 100 plasser. Den tilgrensende tomten mot nord med «Telenor-bygget» ble underveis ervervet av kommunen for å utvide tomtearealet for det nye sykehjemmet.

Utformingen av det nye sykehjemmet er tilpasset kulturmiljøet i området ved å videreføre den karakteristiske lamellstrukturen med saltak.

Merknader

Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn våren 2023. Det kom inn 14 private merknader og 13 uttalelser fra høringsinstanser.

I merknadene blir det i hovedtrekk pekt på følgende fra private:

• Naboer i nord ønsker skjerming fra sti som går fra Adolph Bergs vei til gangvei i vest. Viktig at gangvei gjennom Slettemarken og akebakke i nordre del bevares.

• Uro om trafikktryggheten til barn og unge ivaretas i tilstrekkelig grad.

• Naboer oppfatter ny bebyggelse som dominerende og lite tilpasset omgivelsene med tanke på volum og byggehøyder. Ønsker at siktlinjer ivaretas, og at solforholdene ikke

forringes. Mener utforming bryter med både kulturmiljø og arkitekturstrategi.

• Det vurderes som viktig at det nye sykehjemmet innlemmes på en god måte i nærmiljøet og at skjulesteder for handel av ulovlige rusmidler unngås.

• Naboer opplever i liten grad at det har vært en god medvirkningsprosess.

I uttalelsene blir det i hovedtrekk pekt på følgende fra høringsinstanser:

• Statsforvalteren er positiv til at det bygges sykehjem. Helsevernetaten vurderer at det er viktig å skjerme beboerne ved sykehjemmet.

• Helsevernetaten, Byantikvaren, Bymiljøetaten og Statsforvalteren peker på at det er uheldig at parkareal nedbygges og er kritisk til at omlegging av gang- og sykkelvei i

parken går ut over parkareal.

• Statsforvalteren og Barn og unges representant vurderer at utbygging vil påvirke areal viktig for barn og unge, og at det går på bekostning av lek og opphold. Barn og unges

representant peker på sikring av trygg ferdsel i anleggsfase.

• Byantikvaren ber om at nytt bygg må tilpasses kulturmiljøet og inneha gode varige materialkvaliteter som må sikres i bestemmelser og formingsveileder. Etterlyser bedre

illustrasjoner som viser høydeforskjell mellom nybygg og bebyggelse i øst.

• Byarkitekten er positiv til hovedgrepet i planforslaget og vurderer at prosjektet fremstår som godt tilpasset situasjonen og omkringliggende bygningsmiljø, men peker på

potensial i mellomfløy for bedre integrasjon med parken.

• Statens vegvesen presiserer at trygg og attraktiv sykkelvei må veie særdeles tungt der dette er en del av prioritert sykkelnett i kommunens sykkelstrategi.

• Bymiljøetaten vurderer ellers at bevaringsverdige trær skal inkluderes i plangrunnlaget, og at bevaringsverdige trær utenfor skal sikres med hensynssone i plankart med tilhørende bestemmelser.

Kort oppsummert innebærer endringene:

• Opphold i gangsti utgår og formålet erstattes av bestemmelsesområde som sikrer tverrforbindelse. Slik legges det kun til rette for gjennomgang og ikke opphold. Skjerming mellom økonomigård og bebyggelse i nord sikres.

• Det skal utarbeides en tiltaksplan for byggeperioden.

• Det er utarbeidet en treplantingsplan som en del av formingsveileder.

• Illustrasjonsplan er utvidet.