Vil starte byggingen av Møllendal elvepark, kan stå ferdig i 2027

Byrådet vil på møtet 27. februar behandle sak om gjennomføring av det omfattende investeringsprosjektet Møllendal elvepark, med en totalkostnad på 135,8 millioner kroner. Prosjektet kan stå ferdig i 2027.

Prosjektet innebærer restaurering av elveløpet og etablering av en park med universelt utformede gangveier, et offentlig torg og en ny gang- og sykkelbro som skal binde sammen Møllendal øst og vest.

– Elveparken vil gi bergenserne en grønn lunge langs byens eneste sentrale åpne elveløp, i tråd med Klosterhagenerklæringen, sier byutviklingsbyråd Christine Kahrs.

Byråden er også glad for at prosjektet er gjennomgått for å redusere kostnader, og at det delvis er finansiert gjennom utbyggingsavtaler og tilskudd fra Miljødirektoratet.

Mer om prosjektet her.

Fordeler for folk og natur

Restaureringen av elveløpet og saneringen av forurensede masser vil gi betydelige miljøgevinster og redusere forurensningen i området. Opprydningen er nødvendig for å stoppe ny forurensing til Store Lungegårdsvannet, som fikk ny og ren sjøbunn i 2024.

Tiltak for å håndtere klimaforandringer, som stigende havnivå og flomutfordringer, vil beskytte både naturen og innbyggerne.

Den nye parken vil gi innbyggerne bedre tilgang til rekreasjonsområder og fremme fysisk aktivitet. Elveparken grenser til et areal som kommunen og BIR eier i Grønneviken, som skal utvikles til boligformål. Elveparken er nødvendig for å oppfylle krav til uteoppholdsareal for dette byutviklingsprosjektet.

Økonomiske rammer og fremdrift

Prosjektet, som er delvis finansiert av private aktører og tilskudd fra Miljødirektoratet, har en total kostnad på 135,8 millioner kroner.

Detaljprosjekteringen ble ferdigstilt høsten 2024. For å kunne starte byggearbeidene, må bystyret gjøre vedtaket om gjennomføring, og prosjektet må få rammetillatelse. Deretter kan entreprenører leies inn for å starte arbeidene. Elveparken kan stå ferdig i løpet av 2027.

Saken skal til videre behandling i utvalg og bystyre.