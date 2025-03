Ti villaer rives, men ny bebyggelse i Nyhaugen skal i form og fasade ivareta den klassiske villabebyggelsen

Byrådet har innstilt til bystyret å godta forslag til detaljregulering for 110-130 boliger i åtte bygg på fire til fem etasjer i Nyhaugveien mellom Storetveitveien og Minde Allé. Saken behandles i Utvalg for miljø og byutvikling 13. mars.

Det er Arkitektgruppen Cubus som har lagt frem planforslaget på vegne av Wergeland Boligutvikling AS. Ti boliger må rives. Syv av disse overlapper planforslag for sykkelveien i Storetveitveien. Prosjektet får ca. 48 parkeringsplasser, som skal legges under bakken. Planområdet inneholder òg åtte eiendommer som blir videreført som i dag.

Planen la ute til offentlig ettersyn høsten 2018. Innvendingene var bl.a. at utbyggingspress har ført til stor belastning for de som bor i området, økt trafikk samt for høy utnyttelse og manglende stedstilpasning. Planen ble deretter endret fra større og mer sammenhengende bygg til mer oppdelt og stedstilpasset utforming. Planen ble lagt ut igjen til begrenset høring i mars 2024. Innvendingene var noenlunde de samme.

Skal ivareta den klassiske stilen

I vedtaket heter det at prosjektet skal ha et tydelig tradisjonelt formspråk og fasadeuttrykk som ivaretar den klassiske villabebyggelsen som rives. Det vises til illustrasjonen i formingsveilederen der huset oppe til venstre på bildet under nevnes som eksempel på en utforming som tar vare på dette. Variasjoner i element som byggehøyde, fargebruk og fasong på vindu, dører, balkonger og takopplett skal ikke føre til at prosjektet står frem uten en helhetlig uttrykksform. Formingsveilederen oppdateres i tråd med dette.

«Akseptable konsekvenser» for naboer

Plan- og bygningsetaten viser til at planforslaget legger opp til rivning av ti boliger. For andre nabobygg som ikke blir revet vil planforslaget bevirke endring av nærmiljøet med gjentatte boenheter, mer trafikk, noe innsyn, nye gangmønstre og generelt økt bruk av området. Der nye bygg blir oppført tett på eksisterende boliger langs Nyhaugveien ligger de nye boligene på et lavere nivå og vil derfor ikke ha negative konsekvenser angående sikt og solforhold. Et unntak er Nyhaugveien 6 som ligger innenfor planområdet. Bebyggelsen vil også gi store konsekvenser for tap av sol for Wergelandsbakken 9, 11 og 13 kveldstid mai og juni. Enkelte boliger i leilighetsbygget Storetveitveien 39 vil tape sol som følge av bebyggelsen i felt BB6 i plankartet på kveldstid i mai og juni.

Plan- og bygningsetaten viser til at det som oftest vil være noen konsekvenser ved fortetting, og konsekvensene i denne saken blir vurdert som akseptable.

Vil ikke åpne elven

I planprosessen er det vurdert om elven mellom Tveitevannet og kanalen på Mindemyren skulle åpnes, men etter høring og offentlig ettersyn ble det i samråd med Bymiljøetaten vurdert at det ville kunne bevirke spredning av svartelistet arter i Tveitevannet. Bekken som i dag er åpen vil ikke bli berørt av planforslaget.