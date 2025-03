Plan for Wiers-Jenssens vei trolig klar til sommeren

Reguleringsplanen for Wiers-Jenssens vei, mellom Nattlandsveien og Vilhelm Bjerknes’ vei, vil trolig være klar til sommeren. Bergen kommune ved Bymiljøetaten ga i februar 2024 Sweco Norge AS oppdraget med å detaljregulere veien. Hensikten med planen er å utbedre forholdene til myke trafikanter. I motsetning til mange andre veier på Landås er denne veien smal og svinget. Den har busstrafikk og det er parkering på nordsiden av veien på store deler av strekningen. Veien er 600 m lang, med betydelig stigning, fra 53 meter ved bybaneskinnene på Sletten i vest til 79 meter ved krysset med Nattlandsveien i øst.

Wiers-Jenssens vei er valgt for blant annet å skape en ensartet og gjenkjennelig sammenheng mellom dagens sykkelvei i Nattlandsveien og i Hagerups vei, via Vilhelm Bjerknes’ vei.

Planarbeidet tar blant annet sikte på å gi best mulige løsninger for å legge til rette for gående og syklende. Sweco Norge AS har laget en overordnet trafikkanalyse av området som viser de trafikale konsekvensene av ulike tiltak i Wiers-Jenssens vei.

Kjøring vestover trolig best

Anbefalt løsning fra denne analysen er enveiskjøring nedover, mot Sletten Senter, på deler av Wiers-Jenssens vei, sykling i blandet trafikk samme retning og sykling i ensidig sykkelfelt oppover mot Nattlandsveien. Nedover vil bl.a. barn på sykkel nytte tre meter bredt fortau. 30 parkeringsplasser langs veien tas bort.

Anbefalingen vil ligge til grunn for planarbeidet, og detaljene vil avklares gjennom prosessen. Høyresvingfelt fra Hagerups vei til Nattlandsveien er blant de aktuelle problemstillingene som skal avklares gjennom planprosessen. Planområdet inkluderer derfor krysset og gir muligheter for bedre kryssløsning.

Vil ha bort busstrafikken snarest

FAU Slettebakken, arbeidsgruppe nærmiljø har tatt kontakt med Plan- og bygningsetaten for å få vite status i saken. Svaret fra etaten er at planforslaget for Wiers-Jenssens vei trolig vil være klart til sommeren. – Det er svært ønskelig å få avviklet busstrafikken så raskt som mulig og at den planlagte oppgraderingen av veien kommer på plass. Dette er skolevei for veldig mange barn ved skolen, og dagens situasjon er virkelig ikke god, skriver Kjersti Monen-Macauly på vegne av FAU Slettebakken – arbeidsgruppe nærmiljø.

Tungtrafikken skader husene

Også beboere langs veien har kommet med kommentarer. – Planen høres veldig bra ut. Det største ønsket fra oss og flere naboer er at bussene får en alternativ rute. Det kjører så mange busser her, i en trang og svingete gate. De gjør det ikke akkurat tryggere for gående og syklende. I tillegg er husene våre bygget på myr, og tungtrafikken rister bakken nok til at vi får skader og lekkasje på vannrørene våre. Vær så snill, ta dette problemet på alvor, og finn en alternativ rute for bussene som skal til og fra Mannsverk. Det er veldig positivt at gående og syklende blir prioritert! Skriver Ingebjørg Maradiaga.