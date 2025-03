«Ventesorg i møte med kreft og demens» tema på Seniortreffet i Årstad menighetshus

Torsdag 13. mars får Seniortreffet i Årstad menighetshus besøk av Tarald og Laila Ueland, som vil holde et foredrag med temaet «Ventesorg i møte med kreft og demens». Foredraget baserer seg på deres bok «Gi sorgen rom», som handler om det de kaller ventesorg, sorgen før sorgen. Der deler de sine erfaringer med sorgen som var der før datteren Lillian, døde av kreft i 2015.

Neste Seniortreff blir 10. april med tema Fallforebygging og fysisk aktivitet, ved Nina Lothe og Gunfrid Boge, fra Bergen kommune.

Hver samling varer fra kl. 11.30 til 13.30 og inkluderer en kort andakt, sang, et måltid og selve foredraget. Deltakeravgiften er 40 kr per person for å dekke matkostnader.