Skroter utdaterte reguleringsplaner

Byrådet foretar på møtet 13. mars, med innstilling til bystyret, sluttbehandling av «Oppheving av eldre reguleringsplaner i Årstad og Fana bydeler». Det gjelder 20 planer vedtatt før 1985 med fem mindre endringer samt en ubestemt plan.

Reguleringsplanene som foreslås opphevet er i hovedsak veldig små, såkalt «restplaner». De eldre reguleringsplanene er i stor grad blitt erstattet av nyere planer. Det ligger dermed kun små deler igjen av opprinnelig plan. I tillegg er det foreslått å oppheve mindre eldre reguleringsplaner som ikke er realisert og mindre veiplaner som ikke er helt i samsvar med utbygget situasjon. Hovedformålet med opphevingen er å forenkle plangrunnlaget i byggesaksbehandling for søknad om nye tiltak, og rydde planregisteret for utdaterte og fragmenterte reguleringsplaner. I tillegg vil det redusere antall tolkningsspørsmål og dispensasjonssøknader knyttet til planene, samt bidra til å legge til rette for digitalisering av plan- og byggesaksprosessen.

Gangvei og daginstitusjon utgår i Slettenparken

Blant ikke realiserte planer i Årstad bydel er tomt for daginstitusjon i Slettenparken, i sørenden av Tveitevannet. Planen er fra 1975, men i strid med overordnet plan i dag. Planen er ikke realisert, og i dag er den i strid med arealformålet grønnstruktur i Kommuneplanens arealdel (KPA) 2018. Ifølge KPA er området avsatt til grøntstruktur. En gangvei var med i den 50 år gamle planen, men denne er uaktuelt å realisere i dag.

Blant andre planer som foreslås opphevet er vei og fortau i Fredrik Stangs vei mellom Inndalsveien og St. Olavs vei. Planen er en veiplan, og oppheving har ikke betydning for utnyttelse av eiendommene. Trafikksikringsplan for Nymarksområdet fra 1980 foreslås også opphevet da man mangler plankart.