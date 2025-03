Norges tyngste og dyreste barnebok utsolgt etter én dag

«Den fantastiske bussen» av Jakob Martin Strid ble lagt ut for salg 11. mars, og allerede samme dag var boken utsolgt fra lageret til Vigmostad & Bjørke, som holder til i Kanalveien på Minde. Et nytt opplag er bestilt og forventes i begynnelsen av mai. Boken veier 2,5 kilo og skal være den tyngste barnebok som er utgitt i Norge. Boken koster 999 kroner. Første opplag av «Den fantastiske bussen» er altså utsolgt, men nye bøker skal være komme til lager 6. mai.

– Denne utgaven er i utgangspunktet en eksklusiv utgave, men dersom etterspørselen i butikk viser seg å være like stor, vil vi selvsagt vurdere et nytt opplag, uttalte Gunn E. Schmidt, redaksjonssjef for barne- og ungdomsbøker, i en sak til VG.

Allerede kort tid etter at artikkelen ble publisert på VGs nettside, ble det bestemt at det kommer et andre opplag.

Jakob Martin Strid (født 1972) er en dansk tegneserieskaper, barnebokforfatter og illustratør.

Strids livsverk

«Den fantastiske bussen» er på alle måter en stor fortelling. Denne praktutgivelsen veier hele 2,5 kilo og inneholder over 200 sider fylt med tekst og fargerike tegninger. Alle tegningene er håndtegnet på papir – her er det ikke brukt noen form for AI.

Boken er dedikert til Strids sønn, og i forordet avslører forfatteren at han har jobbet med den i over 15 år. «Den fantastiske bussen» kan dermed sies å være Strids livsverk.

Resultatet er blitt en stor fortelling for barn og voksne i alle aldre – om fantasiens, kreativitetens og kunstens forløsende kraft.

Populær og kritikerrost

«Den fantastiske bussen» vant Nordisk råds litteraturpris for barne- og ungdomslitteratur i 2024 og har fått strålende kritikker i både danske og norske publikasjoner.

«Denne boka kan de lese så mange gongar, og på så mange måtar, at den uansett vil gå opp i liminga – og inn i barnebokhistoria», skrev Eivind Myklebust i Klassekampen i høst.

Hittil er den solgt i nesten 100 000 eksemplarer i Danmark, og så langt har 15 land kjøpt rettighetene til å gi den ut.

Den norske utgaven av «Den fantastiske bussen» er oversatt av Håkon Viggen.