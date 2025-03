Konstituert politimester fra Landås på plass i Vest politidistrikt

Mandag 17. mars tok Ane Kvaal til som konstituert politimester i Vest politidistrikt. Hun blir med det den første kvinnelege politimesteren på Vestlandet noen gang, melder Vest politidistrikt.

Kvaal, som er bosatt på Landås, tar over etter Kaare Songstad som er innbeordret til Politidirektoratet for å lede arbeidet med utvikling og digitalisering av politiet. Han er i første omgang innbeordret til POD i et år.

Ny visepolitimester

Noe av det første Kvaal gjorde som konstituert politimester var å peke ut sin nye visepolitimester. Mandag ble det klart at Justis- og beredskapsdepartementet har konstituert Torgeir Haugen som visepolitimester i Vest i et år. Han starter i Vest politidistrikt 31. mars.

– Politiet har en viktig rolle i samfunnet og folk stoler på at vi tar vare på deres trygghet. Det er et oppdrag jeg ikke tar lett på. Verden rundt oss er i endring og vi som etat må ta grep for å tilpasse oss. Vest politidistrikt har et utrolig godt team fra toppen i ledelsen og i alle ledd i organisasjonen. Alt ligger derfor til rette for at vi skal få til mye fremover. Ekstra kjekt er det at Torgeir Haugen takket ja til å bli med på laget. Han og jeg utfyller hverandre godt og jeg er sikker på at vi blir et bra lederteam for politidistriktet, sier politimester Ane Kvaal.

Lang erfaring fra politiet

Ane Kvaal er oppvokst i Førde i Sunnfjord. Hun har vært visepolitimester i Vest politidistrikt i fire år, fra mars 2021, med en pause i et år i 2023 da hun ble beordret inn som prosjektleder i Politidirektoratet for å anbefale endringer i direktoratets oppgaver, roller og ansvar. Kvaal er utdannet jurist og har deltatt på masterprogrammet i forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole. Hun har lang erfaring fra politiet og har gått gradene fra politiadvokat til påtaleleder før henne i 2012 ble driftsenhetsleder for Forvaltningsenheten i Hordaland politidistrikt og senere i Felles enhet for utlending og forvaltning i Vest politidistrikt.

I 2019 ble Kvaal ansatt som seksjonssjef for Grense- og utlendingseksjonen i Politidirektoratet, hvor hun var frem til hun begynte som visepolitimester i Vest. Hun kan også skilte med erfaring som dommerfullmektig i Fjordane tingrett og har en rekke oppdrag bak seg som internasjonal valgobservatør verdenen over.