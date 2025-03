Storm Skylight tok sølv i NM og er klar for EM i Slovenia

Storm Skylight fra Bergen tok sølv i NM i helgen og har med det kvalifisert seg til EM i Slovenia i juni. Det var åtte lag i kategorien til jentene, Youth All Girl Advanced, og det var tett i toppen.

Jentene som jobber så hardt, og er veldig engasjert og målrettet. I tillegg til faste treningstider har de ofte egentrening på Fysak på Slettebakken. Drømmen er fortsatt en egen Cheerhall.

Skylight er et av Storm Cheerleading sine elitelag, som stiller i Youth level 4. Dette laget tas ut ved uttak i starten av sesongen (august), og er et satsingslag. De deltar på flere nasjonale/internasjonale konkurranser i løpet av sesongen, dersom alt ligger til rette for det. Sesongens mål var å få en god plassering på NM, og kvalifisering til EM. Laget har to til tre obligatoriske treninger i uken, i tillegg til treningshelg ca. en helg per mnd. Det forventes at utøverne gjennomfører egentrening med gs og styrketrening/kondisjon hver uke.

Trenger dugnadsjobbing

Nå venter det mye dugnadsjobbing på jentene da det er dyrt å reise helt til Slovenia på EM. Laget er på sponsorjakt, og håper å lykkes. Gjør de det, kan de dra med alle de fantastiske jentene, og virkelig sette Bergen på kartet i Europa.

Dette er jentene som vant sølv og EM plass:

Amalie Reinholdtsen Innvaer

Anna Secher Ljones

Anna Süssmann

Bettina Buanes Koxvig

Ebba Lovise Torset Moss

Elise Stenersen Lohne

Emilie Jansen

Emma Skei Larsen

Filippa Von Der Fehr

Isabella Mathea Løberg Reiertsen

Julia Opstad

Leonora Sofie Giezendanner

Live Olsvold Kvamme

Live Schistad Haaland

Live Sofie Nøss

Maren Nyhammer Gjertsen

Mari Mildestveit

Olivia Wilkerson

Sara Østerbø Havdal

Sigrid Hønsi Gressgård

Solomiia Shyshova

Synnøve Isolde Teigen

Victoria Barmen

Victoria Diaz Jensen

Vilde Færøy

De stolte trenerne er Bethina Ullern Løkenhagen og Malin Kjeilen Dyrøy.

Seniorlaget til Storm Bergen Cheerleading, Storm Charisma kjørte også to solide rutiner, til tross for en krevende oppkjøring. De stiller i kategorien Senior All Girl Premier level 6, som er den vanskeligste kategorien å konkurrere i. Trenerne, Charlotte Sandtorv, Stine Hovland og Madeleine Førland, er naturlig nok meget stolte over å få være akkurat deres trenere.