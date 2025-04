Verdens første vaskedrone til Landås

Verdens første vaskedrone inntar Adolph Bergs vei i vår og skal få de eldre blokkene til å skinne.

Oppdraget handler om å utføre dronevask på blokkene i Adolph Bergs vei 58-62.

To metoder

– Eiendommen består av to bygg og både fasader og vinduer skal vaskes. Fasadene må vaskes skånsomt, forklarer Kennet Nilsen i KTV Working Drone.

Det tas i bruk to metoder når blokkene rengjøres. Den første metoden kalles Rent-Vann-metoden og brukes på vinduer. Denne metoden gir umiddelbar effekt. Den andre metoden, såkalt Self-Cleaner, sprøytes på fasadene og resultatet synliggjøres innen tre måneder. Dette innebærer at regnvann drar av smuss og groe av fasadene i denne perioden.

Trenger ikke stillas

Dronevask betyr dessuten at det ikke trenger å brukes stillas, eller såkalte fasadeklatrere. Det som før tok uker å rengjøre, trenger nå bare dager.

– Dronen eliminerer vanlige HMS-utfordringer knyttet til arbeid i høyden, forklarer Nilsen.

Skal rengjøre Ulriksbanen

Dronen er utviklet på Askøy, og teknologien er solgt til 65 land. I Norge var offentlige eiendomsbesittere tidlig ute med å bruke vaskedronen. I løpet av våren skal dronen også rengjøre Ulriksbanen.