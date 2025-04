I høst er det hundre år siden Minde skole ble tatt i bruk. Det ble en rimelig skole: den kom på ca. 860.000 kroner, mens kostnadsoverslaget var på 1.250.000 kroner.

Innvielsen av skolen foregikk tirsdag 8. desember 1925. Avisen Dagen hadde omtale av begivenheten på første side. Her fortelles det at Fana skolestyres formann, prost Riise, innviet skolen med et vers fra 2. Mosebok: «Jeg vil bo midt iblant mitt folk». Gud skulle være midtpunktet i jødefolkets liv – og i Minde-barnas liv. – Derfor var den viktigste oplysning barnene fik i skolen den de fik om skaperen. Religionsundervisningen burde være det lyspunkt som kastet lyset ut til alle sider, sa prost Riise.

Ønsket mer fysisk fostring

Bygningen ble deretter overtatt av skolens bestyrer, hr. Nordland. Han sa noe som har samme gyldighet i 2025: – Nåtidens skole gjør for lite for elevenes fysisk utvikling. Skulle målet nås, en sunn sjel i et sunt legeme, måtte legemets krav tilgodesees.

Omkring 1910 kjøpte Fana kommune en større parsell på Grønnestølen med tanke om å bygge en folkeskole på eiendommen. I 1912 reistes spørsmålet om å få opprettet en småskole med to klasser på Minde. Dette ble vedtatt av skolestyret, og herredstyret bevilget midler. Lokalet ble leiet hos skredder Natland på Ny-Kristianborg gård, og fra høsten 1913 kom skolen i gang med fru A. Barsnes som lærerinne. I 1915 ble skolen utvidet til full småskole med tre klasser. Frk. Clara Hansen ble ansatt i halv post for å undervise tredje klasse. I 1918 ble det kjøpt inn et hus, Villa «Tingbø», som til 1921 ble brukt som midlertidig skole. Da stod en bygning planlagt som lærerbolig for tre lærere og tre lærerinner klar, men inntil den nye skolen ble tatt i bruk, ble den innredet til seks klasserom. Siden ble Villa «Tingbø» nyttet som bolig for skolens styrer, L. Nordland, og en lærerinne.

For lite luft i klasserommene

– Fikk skolestyret og skoledirektøren før lokalene ble tatt i bruk oppfordring om å gjøre seg kjent med det nyinnkjøpte huset? spurte tilsynsutvalget i et skriv til skolestyret i oktober 1918. Kravet fra departementet var fem kubikkmeter luft for hvert barn, mens barna på de fire første klassetrinnene på Minde ikke fikk mer enn 2,8 til 3 kubikkmeter for hvert barn. Helserådets formann hadde godkjent lokalene mot at det ble anskaffet ventiler samt at barn fra Bergen ikke ble tatt inn. Et stykke lenger kom man i 1921 med midlertidige lokaler i et nybygg som på sikt skulle brukes som lærerbolig.

Minde eller Grønnestølen skole?

Høsten 1925 stod Minde skole ferdig. Skolen kom på 863.238 kroner, mens kostnadsoverslaget var på 1.250.000 kroner. Omregnet til 2025-kroner blir det nær 26 millioner kroner, men lønnsnivået den gang var mye lavere. Det ble diskusjon rundt navnet, for skolen lå på en tomt under Grønnestølen gård. Samtidig var skolen for barn i Minde-området, og det navnet seiret. Skolen hadde 14 klasserom, sløyd- og håndarbeidssaler, gymnastikksal, skolebad, tegnesal, sangsal, naturfagrom og materiellrom. Det var lærerværelse og rom avsatt til skolekjøkken.