Da løperrekken var Branns smertensbarn

Dette bildet, tatt av pressefotograf Edwood Christensen etter 1-1-kampen mellom Brann og Sandefjord på Brann Stadion 17. juni 1951, er det siste som er lagt ut på Universitetet i Bergen sin billedsamling Marcus.

Bergens Arbeiderblad skrev i sitt referat at det var en tam og middelmådig kamp de 8000 tilskuerne fikk oppleve i godt spillevær for 74 år siden. Brann stilte med et reservespekket lag. I det 35. minutt fikk Sandefjord straffespark etter at Branns Oddvar Hansen hadde reddet med hendene. Legendariske Thorbjørn Svendsen, som var banens beste spiller, satte imidlertid ballen utenfor. Fem minutter ut i andre omgang gikk ballen i Branns mål etter et fint skudd var Sandefjords ytre høyre, Johannesen. Brann gikk opp i 1-1 etter 15 minutters spill ved Kjell Seim.

-Trenger trening i teknikkens ABC

Branns smertensbarn våren 1951 var løperrekken. – Her er det kort og godt å si at Branns reserver tydelig trenger trening i teknikkens ABC, skrev BAs reporter.

Kampen var den avsluttende i hovedserien. Fredrikstad vant med 23 poeng på 14 kamper, mens Brann kom på femteplass med 13 poeng.

Satt i tysk krigsfangenskap

Edwood Christensen var pressefotograf i Morgenavisen på 1950-tallet. Han var født i Brooklyn og kom til Bergen 3 måneder gammel. 25. juni 1943 ble han arrestert for å ha sendt bilder av tyske troppers plassering i Bergensområdet til England. Han satt i Sachsenhausen og Liberose. Han ble senere kjemigraf hos Thunes Kjemiske.

Edwood Karl (også skrevet Carl) Christensen var født 5. september 1921 og døde 9. juni 1917, nær 96 år gammel. Han var gift med Maria Dahl-Goli. Billedsamlingen hans hos Marcus er knyttet til 533 objekter.