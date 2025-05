Helse Bergen innfører mobil røntgentjeneste til sykehjem

Fra mandag 5. mai kan sykehjemspasienter få røntgenundersøkelse uten å forlate rommet sitt.

Helse Bergen har startet opp med mobil røntgentjeneste. Det betyr at pasienter på sykehjem som trenger røntgen, ikke lenger trenger å reise til sykehus. Isteden kommer radiografen til dem, og bildene blir sendt digitalt til røntgenlege for vurdering.

– Dette handler om å gi god helsehjelp på en måte som er trygg for pasienten og effektiv for tjenesten. Mange sykehjemsbeboere er for svake til å bli transportert, og for dem betyr dette en forbedring, sier Ingfrid Helene Salvesen Haldorsen, direktør for Radiologisk avdeling ved Helse Bergen.

Nær pasienten – hele veien

Den mobile tjenesten gjør det mulig å stille diagnose raskere og reduserer behovet for innleggelse. Røntgenundersøkelsen blir gjennomført på pasienten sin rom, og bildene blir overført direkte fra apparatet til spesialist på Haukeland.

I første omgang gjelder tilbudet sykehjem med kort kjøreavstand, før det gradvis blir utvidet til å gjelde innen en times radius. Tjenesten er heldigital, og radiografene kan arbeide effektivt på flere steder samme dag.

Et bedre tilbud – for dem som trenger det meste

Målgruppen er pasienter som er for skrøpelige til å reise, og hvor det haster med diagnostikk. Mobil røntgen bidrar til mer treffsikker behandling, økt trygghet og bedre bruk av ressursene i helsevesenet.