Sommeren 1950 gikk grensen mellom by og land ved Hagerups vei

For 75 år siden, i 1950, var blokkbebyggelsen på Landås kommet frem til krysset Nattlandsveien – Hagerups vei. Her gikk grensen mellom land og by. Sør for Hagerups vei var det fortsatt gårdsdrift, men ti år senere var det meste av Landås bymessig bebygget.

«Nattlandsveien på begynnelsen av 1950-tallet» er tittelen på to flyfoto fra Landås som Widerøes Flyveselskap har tatt. Begge er i arkivet etter Bergen formannskap og er arkivert på Bergen Byarkiv. I motsetning til mange andre bilder tatt av Widerøes Flyveselskap ligger ikke disse under Landås på Widerøe-samlingen på Marcus, Universitet i Bergen sin billedsamling.

Der ligger imidlertid en rekke bergensbilder tatt fra luften to dager på begynnelsen av 1950-tallet. De er tatt 4. juli 1950 og 2. juni 1955. Et søk på historiske bilder på 1881 på den sørligste blokkbebyggelsen i Nattlandsveien, forteller at bildene må være tatt i 1950, 1881-bildet fra 1951 viser at byggingen av blokken Nattlandsveien 42-50 er kommet i gang, mens området ligger urørt på Widerøe-bildet.

Mellom kryssene med Landåssvingen og Fiolveien i nord og Hagerups i sør manglet bare Nattlandsveien 42-50 sommeren 1950. I 1949 var bare blokkene på vestsiden av veien ført opp.

Veien som går ned til høyre etter den siste blokken, Nattlandsveien 63-67, er Hagerups vei, mens Fiolveien går bak blokkbebyggelsen.