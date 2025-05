Snart blir det kjappere å komme seg fra Promenaden på nordsiden av Damsgårdssundet til Solheimsviken: GC Rieber planlegger en gangbro mellom Marineholmen og Gamle Nygårdsbro, sør for Høyteknologisenteret. Broen er planlagt med en lengde på 65 m, og skal etableres på fem borede stålrørspeler til berg. Forventet oppstart er september.

Statsforvalteren i Vestland har sendt på høring søknaden fra GC Rieber om tillatelse etter forurensningsforskriften for tiltak i sjø. Høringsfristen var 2. mai, men Bergen kommune er innvilget utsatt høringsfrist til 23. mai. Byrådet behandler saken på møtet torsdag 15. mai.

Del av større prosjekt

Ifølge reguleringsplan for området skal det etableres en gangforbindelse fra Marineholmen og opp på Gamle Nygårdsbro og en gangforbindelse under Gamle Nygårdsbro for fremtidig videreføring langs Store Lungegårdsvann.

Ifølge søknaden vil minst en av pelene gå gjennom tildekkingslaget lagt ut i forbindelse med prosjektet Renere Puddefjord. Risikovurdering av planlagt tiltak viser at det er liten fare for spredning av partikler og forurensning i forbindelse med peling på bunnen. Borekaks-/slam skal samles opp og leveres godkjent mottak. Eventuelt vann fra avvanning av boreslammet planlegges sluppet til sjø bak en siltgardin. Det skal utføres visuell inspeksjonen av siltgardinen.