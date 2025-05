Voldsom brann i den kommunale potetkjelleren, men gasstanken ble reddet

Ved 1-tiden natt til onsdag 6. juni 1934 brøt det ut en voldsom brann i den tidligere kommunale potetkjelleren på Krohnsmindemyren på sørsiden av Krohnsminde idrettsplass. Den store brannen var til fare for gasstanken som stod i nærheten og husene i Kiellands gate. Bildene fra brannen er de siste som er lagt ut på Universitetsbiblioteket i Bergen sin billedsamling.

Bygget ble oppført under rasjoneringstiden i 1918 for å tjene som opplagsplass for kommunale poteter. Hele 45.000 tønner var det plass til i bygget. Senere flyttet en rekke industribedrifter inn. Blant disse var P. H. T. Schmidt AS sin karosserifabrikk og bilverksted, Bergens Cementstøperi, Bergen Kunsten AS og Bergen Forskoler samt lager for veivesenets biler og vannvogner. Bygningen var en innholdsrik bygning som jorde god nytte for seg, til tross for at den egentlig ikke var noe særlig vakker, skrev Bergens Aftenblad på sin første side branndagen.

Heldigvis var vindretningen gunstig i forhold til brannen på Krohnsmindemyren 6. juni 1934. Foto Atelier KK for Bergens Arbeiderblad. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Avisens medarbeider kom til like etter at brannen hadde startet, var hele den lange trebygningen et eneste flammehav og tunge røykmasser veltet opp og et tett gnistregn satte hele det omkringliggende strøk i fare.

Man var spesielt redd for at gasstanken på nabotomten skulle ta fyr, men takket være dyktige brannfolk ble dette avverget.

Man kom raskt til at en defekt koblingsboks var årsak til brannen. En uke etter brannen ble det meldt om et betydelig tyveri i det brannskadde bygget. Verktøy og arbeidsklær var stjålet, og fra noen kobberkjeler som stod på tomten var det skåret ut store kobberstykker. Noen gutter som sanket brensel på branntomten var uheldig og falt gjennom gulvet og ned i etasjen under. En av guttene traff en maskin med hodet og ble stygt forslått. – Gutten ble båret til sitt hjem i nærheten, skrev Dagen.

Bergen yrkesskole overtok senere deler av potetkjelleren.

Det brannskadde bygget på Krohnsmindemyren 6. juni 1934. Foto Atelier KK for Bergens Arbeiderblad. Nyere KK-samling, Universitetsbiblioteket i Bergen.

Førstesidesoppslaget i Bergens Aftenblad branndagen 6. juni 1934.