LAB Entreprenør skal bygge Støperiet for Gjelsten Bolig

LAB Entreprenør, et selskap i AF Gruppen, har inngått avtale med Gjelsten Bolig om bygging av Støperiet, et nytt leilighetsprosjekt i Møllendalsveien 63.

Avtalen omfatter riving av eksisterende bygningsmasse på tomten og oppføring av totalt 40 leiligheter fordelt på to bygg med felles garasje, sykkelparkering, sportsboder og inngangspartier.

Prosjektet kommer like ved elvebredden til Møllendalselven i nærheten av småbåthavn, strandpromenade og en planlagt ny bystrand og elvepark. Prosjektet utføres som en totalentreprise.

Avtalen har en verdi på ca. 137 millioner kroner ekskl. mva. og er betinget tilstrekkelig oppnådd forhåndssalg før byggestart.

– Vi er takknemlige for å bli valgt som partner for prosjektet i Møllendalsveien, og vi gleder oss til å fortsette samarbeidet fra samspillsfasen i utføringen av nok et boligprosjekt for Gjelsten Bolig, sier Gard Kvalheim, adm.dir. i LAB Entreprenør.

Arbeidene på plassen starter i tredje kvartal 2025 med planlagt ferdigstillelse i andre kvartal 2027.