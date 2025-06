Ti soltimer i gjennomsnitt per dag i Bergen i mai 2025

Bergen hadde 319,2 soltimer i mai 2025, som tilsvarer et gjennomsnitt på i overkant av ti timer sol per dag. Gjennomsnittet for årene 2016 til 2024 var 252 soltimer. Flest soltimer i mai disse årene hadde 2018 med 348,4 soltimer. Også i 2024 var mai en solrik måned i Bergen med 279,7 soltimer.

Kjevik hadde desidert flest soltimer i mai 2025 med 343,6. Oslo hadde 307,7 og Trondheim 165,6 ifølge www.seklima.met.no

Hundre flere soltimer enn gjennomsnittet

Ved utgangen av mai var det i Bergen registrert 791,3 soltimer i 2025, mot 685 i årene 2016 til 2024. Det er februar og mai som utgjør forskjellen. Januar, mars og april lå omkring normalen.

Mai har i årene 2016-2025 vært den solrikeste måneden i Bergen, med 19 flere soltimer enn juni. Selv om juni 2025 starter med mye gråvær, forteller statistikken at juni sjelden svikter. Etter ni år med solmåler på Flesland er det bare to år, 2017 og 2019, som har hatt færre enn 200 soltimer. Rekorden har 2023 med hele 340 soltimer, tilsvarende 11 timer sol per dag.

Ellers viser vi til statistikken under for samtlige måneder siden januar 2016. Solmåleren står på Bergen lufthavn Flesland.