Da gartneriene var en stor næring i Årstad

I 1935 hadde Årstad nærmere 20 gartnerier. F. Buck Handelsgartneri på Minde var et av landets eldste, grunnlagt i 1883. I desember 1889 utvidet han virksomheten og åpnet blomsterutsalg i hr. Riebers eiendom i Valkendorfsgaten. Kanskje var Hans Amland enda tidligere, for gartneren som i mange år hadde gartneri der Årstad VGS ligger, averterte om planter fra sitt gartneri allerede i 1876. Noen av bedriftene var store, som Sigv. Chr. Berle AS, som på 1930-tallet hadde 30 ansatte med sesongarbeidere i tillegg.

I mange hundre år var Årstad en jordbruksbygd der gårdene for en stor del av eid av rike bergensere som hadde forpaktere til å ta seg av den daglige drift. Da boligbyggingen skjøt fart og gårdsdriften opphørte, ble åkerlapper mange steder liggende igjen. De første gartneriene med veksthus kom på 1880-tallet, og næringen skjøt fart på begynnelsen av 1900-tallet. Området mellom Solheimsviken og Minde hadde på 1930-tallet omkring 20 gartnerier. De aller fleste drev med produksjon av blomster, hovedsakelig for lokalmarkedet i Bergen. Mange stod på Torget, og en del hadde forretninger i sentrum eller i tilknytning til gartneriet.

Denne oversikten er hentet fra boken «Gartnernæringen i Norge» (1935).

Sigv. Chr. Berle AS

Sigv. Chr. Berle AS ble grunnlagt av Sigv. Chr. Berle (født 1867) da han i 1894 kjøpte eiendommen «Tonningsnesset» i Årstad og anla et handels- og kirkegårdsgartneri med blomsterforretning i Bergen. Senere ble Buck & Jensens blomstergartneri i Solheimsviken overtatt. Disse gartneriene ble drevet samlet til Bergen kommune i 1916 kjøpte eiendommen i reguleringsøyemed. Året etter ble også «Tonningsnesset» solgt. Her kom Bergens Beplantningsvesen sitt gartneri og planteskole.

På Hop i Fana drev firmaet staudegartneri med demonstrasjonshage, og litt lenger sør, på Kloppedal, ble det drevet planteskole for finere prydtrær og busker, vann- og sumpplanter. I 1935 hadde bedriften 30 medarbeidere foruten sesongarbeidere.

Jacob Albrechtsens Gartneri, Minde

Gartneriet ble anlagt av Jacob Albrechtsen (født 1873) i 1908 i Solheimsviken, men senere flyttet til egen eiendom på Minde. I 1935 hadde gartneriet tre mål jord, tre drivhus og ca. 100 benkevinduer.

AS Berles Efterfølgere

AS Berles Efterfølgere. Gartneri & Kirkegårdsforretning holdt til i Fjøsangerveien 48 drev med kirkegårdsarbeider, gravmonumenter fra eget steinhuggeri og blomster, kransebinderi og dekorasjoner til alle anleninger.

Bekkeli Gartneri

Gartneriet ble eid av Halvard Monsen Birkeland (født 1881). Bedriften ble startet på Fjøsanger i 1921 og drev med produksjon av begonia, roser, krysantemum, agurker og snitteblomster fra friland. Birkeland hadde sin læretid hos Sigv. Chr. Berle og jobbet i tyske gartnerier før han startet opp på Fjøsanger.

Johs. Birkelands Gartneri, Landåsveien

Birkeland var født på Hosanger i 1883. Han var i tre år gartner på Haukeland sykehus og hadde også erfaring som kirkegårdsgartner. Gartneriet ble etablert i 1909.

F. Buck Handelsgartneri, Minde

Gartneriet var et av landets eldste, grunnlagt i 1883 av F. Buck, men senere overtatt av sønnen. Det ble drevet allsidig blomstergartneri og plantehandel. I Vestre Torvgate ble det drevet blomsterforretning og kransebinderi. Buck døde i 1938.

Ingvaldsens Gartneri, Kronstad

Gartneriet ble etablert i 1905 «av nuværende eier Ingvaldsen, født 5. september 1882 i Bergen». Han gikk i lære i Amlands gartneri og arbeidet senere på gartnerier i Tyskland og Danmark før han kom hjem og startet eget gartneri. Hovedkulturer var begonia, cyklamen, hortensia, cineraria m.v. Omsetning ved egen forretning i Bergen og Kronstad samt torgsalg.

E. Iversens Handelsgartneri

Gartneriet holdt til i Kronstadveien 37. Det ble startet som blomstergartneri i 1897 og omfattet på 1930-tallet veksthus og benker. Det ble produsert kulturer for blandet handelsgartneri samt bukett- og kransebinderi.

L. Hjellestads Handelsgartneri

Gartneriet holdt til i Schweigaards vei 28 og ble eid av Lars Jellestad, født 1878 i Fana. Det grunnlagt i 1909 på tre dekar jordareal. I 1928 var 1000 kvm under glassdekke. Da ble Ådland i Fans kjøpt, 90 dekar jord, for videre utvidelse. I 1933 var de samlede kulturer under glass på 3000 kvm. Gartneriet brukte «Blomarheim» som telegramadresse.

P. Jorangers Gartneri

Gartneriet holdt til i Nattlandsveien 8 (den gang Landåsveien) og ble anlagt i 1913 av «d,hr. Wiik og Joranger i kompani». I 1922 overtok Joranger gartneriet alene. Gartneriet ble siden ombygget og modernisert og omfattet på 1930-tallet fire drivhus og forretning i tilknytning til gartneriet. Joranger var født i Hafslo i Sogn i 1877 og arbeidet i to år på pleiestiftelsens gartneri. Senere var han privatgartner hos konsul Rieber i Kalvedalen i 14 år.

Et kombinert nærings- og boligbygg ble ført opp på tomten.

Rikhard Juuhl

Rikhard Juuhl fikk sin utdannelse i Sigv. Chr. Berles gartneri, hvor han arbeidet i tre år. Etter tre år i Danmark og arbeidet på forskjellige norske gartnerier startet han i 1910 handelsgartneriet Chrysantha på Minde. Omsetning foregikk hovedsakelig gjennom egen forretning.

Gartneriet var blant de siste som ble lagt ned i området. Stoltz Bolig bygget i 2010 tre bygg med 26 leiligheter på tomten.

J. Falch Johannessen, Minde

Begynte som kompanjong hos anleggsgartner Ingolf Eide i 1914 etter å ha jobbet der i fem år. Sammen startet de Bergens Planteskole i 1913. Siden 1932 drev han egen forretning. I 1935 var undertittelen på firmaet hagekonsulent, anleggsgartneri, entreprenør. Det er ikke oppgitt om han hadde gartneri på Minde.

Solbakken Gartneri, Minde

Firmaet ble eid av Einar Løvstakken og Martin Fyllingen. Gartneriet ble anlagt i 1928 av Thorup og solgt til Løvstakken og Fyllingen i 1933. Hovedkulturene var agurker, tomater og begonia, snittblomster fra friland samt benkekulturer.

«Flora» Gartneri og Minde Gartneri, Minde

Gartneriet «Flora» ble startet i 1910, og i 1928 ble Minde Gartneri kjøpt. Eier var Johan Monsen. I 1935 hadde han åtte drivhus, 150 benkevinduer og seks mål for frilandskultur. Også han fikk sin utdannelse hos Sigv. Chr. Berle og praktiserte i Tyskland før han i femten år arbeidet som formann på lokale gartnerier.

Sigv. Natland Anleggsgartneri – Planteskole – Veksthuskulturer

Bedriften holdt til på Nattland, og innehaver Sigv. Natland drev bl.a. med planlegging og utførelse av hageanlegg, tennisbaner m.v.

Lars Nygaard Gartneri & Blomsterforretning

Gartneriet ble grunnlagt i 1915 og produserte nesten bare blomster.

Handelsgartner Johs. Størdal

I Haukelandsveien 50 drev Johs. Størdal blandet blomstergartneri, kransebinderi og plantehandel, stauder og tidligere grønnsaker. I 1921 måtte Størdahl gi fra seg en del av eiendommen i forbindelse med utvidelse av Haukelandsveien. Størdahl drev også gartneri på Vognstølen. Han var for øvrig kjent som en meget dyktig sjakkspiller.

Skagen & Walde Handelsgartneri

Gartneriet holdt til i Gimleveien og drev vesentlig som blomstergartneri med cyclamen og begonia. Firmaet fortsatte som Skagen & Walde Eftft.