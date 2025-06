Finn og Gunnvor Marie Frostad åpnet Bergens første selvbetjeningsbutikk

I 1951 fikk Bergen sin første selvbetjente kolonialbutikk. Det var ekteparet Finn og Gunnvor Marie Frostad som etter nærmere 20 år bak disken i Inndalsveien 40 tok steget inn i den nye tid. Som bildet viser var varene slik plassert at det var lett å finne frem til ønskede varer.

Finn Frostad og Martin Osland var begge bergenske kjøpmenn av den gode, gamle skole som kjente sine kunders ønsker og visste hva service og god kundebehandling var. I 40 år drev Frostad kolonialbutikk i Inndalsveien 40. Martin Osland hadde drevet butikken i fem år da Frostad overtok. Osland fortsatte da som kjøpmann med kolonialbutikk i eget hus i Gimleveien 21. Her drev han i om lag 35 år.

Kolonialbutikken Finn Frostad AS holdt til i Inndalsveien 40. Firmaet ble registrert i mars 1934 med formål handel. I Bergens Tidende lørdag 10. mars 1934 stod det annonse med følgende tekst:

Meddelelse!

Det meddeles herved alle mine ærede kunder at jeg ved vennskapelig overenskomst overdrar 12. ds. Min kolonial- og fetevareforretning i Inndalsveien til Herrer Finn Frostad AS. Samtidig fortsetter jeg med ny forretning i samme branche i mitt nybygg Gimleveien 21. Ærbødigst Martin Osland.

Martin Osland hadde opprettet personlig firma 4. mars 1929: herved anmeldes at undertegnede Martin Nicolai Thomassen Osland, Inndalsveien 40, under firma Martin Osland, akter å drive handel her i byen.

18. desember 1929 hadde han en enspalters annonse i Bergens Arbeiderblad: Alt i Kolonial – Fetevarer – Frukt – Chocolade får De absolutt best og billigst hos Martin Osland, Inndalsveien 40.

18. mars 1930 hadde han annonse for Krystal Grønsæpe. «Det bedste raastoff som er at faa blir valgt til Lilleborg’s Krystal Grønsæpe. Nummer en, frisk og ren.

Osland hadde en rekke småannonser i bergensavisene på begynnelsen av 1930-tallet. Finn Frostad nøyde seg med en årlig førjulsannonse i Bergens Arbeiderblad.

Åpnet kolonialbutikk i Gimleveien

I februar 1933 kjøpte Martin Osland eiendommen Gimleveien 21 fra et konkursbo. De første annonser for den nye butikken han oppretter her, Martin Osland Kolonial, kom i 1937.

Både Frostad og Osland var ifølge annonse i BA i 1954, H-H Kjøpmenn; «hos oss får De service som De er tjent med. Vårt personale er 100 % høflig – hyggelig – hjelpsom».

Slutt i 1969

I 1969 kom annonse om at Osland hadde solgt Gimleveien 21, og i april 1970 fortalte Norsk Lysingsblad at Martin Oslands firma var oppløst. Osland døde i 1989, 84 år gammel.

Da Finn Frostad fylte 90 år 30. november 1998, var han på Betanien sykehus etter et slag. Han fortalte til Bergens Tidende at han etter noen år i fiskeindustrien fikk seg en kjæreste. – Det var beundringsverdig at hun holdt ut med meg og den grenseløse fiskelukten.

Frostad kvittet seg med fiskelukten og fikk seg jobb som løpegutt i en landhandel i C. Sundts gate. I 1933 hadde han spart opp nok penger til å kunne kjøpe sin egen butikk. At han sikret seg butikken i Inndalsveien viste seg å være et lykketreff. Finn Frostad drev butikken sammen med konen Gunnvor Marie. I 1951 åpnet de den første selvbetjeningsbutikken i Bergen. Vestlandets første større selvbetjeningsbutikk åpnet omtrent samtidig, i juli 1951. Det var Nesttun Samvirkelag, men den gang var dette i Fana kommune.

Frostad var aktiv friidrettsmann i Viking. Han ble kretsmester som junior på 800, 1500 og 3000 meter, vant NM som senior og deltok i Holmenkollstafetten for Vikings stafettlag. I mange år var han friidrettsdommer og han var redaktør for Vikings 75-års jubileumsbok. Frostad var aktiv i Bergens Kjøpmannsforening og ble tildelt sølvnålen fra Norges Dagligvarehandels Forbund.

Finn Frostad var født i 1908 og døde i 2001, 92 år gammel. Konen Gunnvor Marie var født i 1910 og døde i 1976.