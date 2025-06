Bare trafostasjon blir stående igjen i Nyhaugen

Plan for detaljregulering i Nyhaugen og Wergeland sentrum er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Planforslaget innebærer rivning av eksisterende villabebyggelse innenfor planområdet. Bare en trafostasjon blir stående igjen. Området som skal bygges ut med om lag 170 boenheter og inntil 3100 kvm næringsareal er på 8,6 dekar.

Detaljreguleringsplanen er utarbeidet av Opus Bergen AS, i samarbeid med Thornström Brookfield Arkitekter, på vegne av Boetablering AS og Minde Allé 4 AS. Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for fortetting ved bybanetraseen på Wergeland/Storetveitveien med om lag 170 boenheter og inntil 3100 m² BRA næring, herunder inntil 1500 m² BRA til forretning. Planlagt bebyggelse skal ha varierende byggehøyder på opptil 7 etasjer.

Det er lagt stor vekt på arkitektonisk utforming, tilpassing til omkringliggende bebyggelse og strøkskarakter, samt grep for å sikre liv i gatene blant annet med gode byrom og serveringstilbud. Fremkommelighet og trafikksikkerhet for myke trafikanter har vært et hovedpremiss i utformingen av forslaget. Deler av offentlig gatenett Minde allé og Storetveitvegen, skal rustes opp i forbindelse med sykkelvei Hagerup-Minde. Planområdet utformes på myke trafikanter prinsipper og blir bilfritt. All bilparkering skal løses i felles parkeringsanlegg utenfor planområdet.

Det er utarbeidet formingsveileder for planen (2024) for å ivareta ambisjoner om høy arkitektonisk kvalitet fra reguleringsplan og videre i detaljfase.

Da planforslaget var ute til offentlig ettersyn, kom det 11 private merknader og 14 høringsuttalelser. De gikk bl.a. på protester mot økte byggehøyder og for høy utnyttelse samt kritiske innspill til foreslått rivning av eksisterende villabebyggelse og kulturmiljø.

Ti boliger må rives. Se kart over.

