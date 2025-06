Slutt på parkering langs Hagerups vei, syklistene skal prioriteres

Fylkesvei 5324 Hagerups vei er en del av sykkelnettet i Bergen, og en viktig lenke i nettet øst-vest i Bergensdalen. Her skal det bygges sykkelvei og fartshumper. Planlagt oppstart er høsten 2025. Prosjektet er en del av Miljøløftet og er kalkulert til 60 millioner kroner. Parkeringsplassene langs veien forsvinner, med unntak for næringsbygget Hagerups vei 32.

Her er det som skal gjøres i Hagerups vei:

Tiltaket er en strekning på ca. 1,2 kilometer og strekker seg fra Nattlandsveien i nordøst til Storetveitveien i sørvest. Det er beregnet at potensialet for syklende på strekningen ligger mellom 300 og 1300 syklister i døgnet. Sykkelfeltet som er der i dag er smalt, og flere steder er det parkering i gaten uten at det er begrenset mot sykkelfeltene.

Strekningen har midler i Miljøløftet sitt handlingsprogram i 2025 og 2028. Tilbudet til syklende skal bedres for å gjøre strekningen mer attraktiv for nye grupper syklister.

Tiltak skal gjennomføres innenfor dagens veiareal, og uten reguleringsplan: