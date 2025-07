To sykepleiere ved Bergens Sygehus for 120 år siden

I 1905 tok en ukjent fotograf bilde av to sykepleiere i uniform på Bergens Sygehus på Engen. Det viser Marie Joys (32) og Marie Magdalene Schaathun (30). Marie Joys hadde da i åtte vår vært oversøster ved kirurgisk avdeling på sykehuset.

Marie Joys (2. juni 1872 – 21. november 1944) forble ugift, mens Marie Magdalene Schaathun (5. september 1875 – 3. oktober 1955) giftet seg og fikk tre barn. Hun fikk det første barnet da hun var 38 år, så hun kan ha hatt mange aktive år som sykepleier.

Utdannet i Tyskland, frivillig i Balkankrigen

Marie Joys tok sin sykepleierutdannelse på Victoriahaus i Berlin. Hun var blant de første norske sykepleiere som reiste ut og deltok i katastrofearbeid da hun under Balkankrigen vinteren 1912-13 arbeidet som frivillig sykepleier ved det tyrkiske militærsykehuset i Konstantinopel.

Marie Joys var oversykepleier ved Bergens Sygehus/Bergen Kommunale Sykehus i 35 år og var blant stifterne av Norsk Sykepleierskeforbund. I 1912 flyttet sykehuset til Haukeland. Her fortsatte Marie sitt virke til hun gikk av for aldersgrensen i 1933. Hun fikk Kongens fortjenstmedalje i gull i 1923.

Marie Joys levde og åndet for sitt arbeid

– Både tidlig om morgenen og sent på kvelden var hun i sin avdeling og sørget for at arbeidet gikk forskriftsmessig for seg og at pasientene hadde det godt, alltid engasjert i å forbedre kvaliteten på den pleien pasientene fikk. Feriene ble benyttet til studiereiser i inn- og utland, ikke minst til sykehuset i Berlin. I utlandet fikk hun innblikk i nye metoder og hjelpemidler, som så ble tatt i bruk på sykehuset i Bergen, skriver Jorunn Mathisen i en artikkel i Store Norske Leksikon.

Marie Joys har fått et hus oppkalt etter seg på Haukeland: Fra september 2016 til årsskiftet 2022/23 holdt Barne- og ungdomsklinikken på Haukeland til i nybygget som fikk navnet Marie Joys’ hus.

Marie Joys falt for aldersgrensen 1. juli 1933. Hun flyttet da til Ekhaug hvilehjem på Fjøsanger, hvor hun døde i november 1944. Bare broren Einar er oppført i dødsannonsen.

Ikke gift med mesterspelemann

Vi vet naturlig nok mindre om Marie Magdalene Schaathun, gift Bakke, selv om lenken til bildet på UiB sin database, Marcus, får oss på villspor. Den fører oss til den landskjente spelemannen Nils Bakke, som hun skulle være gift med. Nils Bakke er imidlertid ikke ført opp med noen partner.

Marie var født i Fitjar. Folketellingen for 1891 forteller at hun bor i Austevoll. Hun har seks søsken som bor på samme adresse, og faren, Lars Larsen Schaathun, født i Strandvik, er lensmann. Moren Inger Hansine Krüger er fra Fusa.

I 1894 er Marie Magdalene Schaathun 19 år og søker Bergen politikammer om å emigrere til USA. 13. august reiser hun med den danske Thingvalla-linjen. Den består foruten Marie av en ugift mann fra Bergen, født i 1867, og en gift kvinne, født i 1841 med Wisconsin som hjemsted. De 1677 reisegruppene mellom 1896 og 1901 reiste med mange forskjellige skip og rederier, som Hvide Stjerne, White Star, Cunard, Anker, Dominion og American. Kanskje dro Marie til USA av eventyrlyst, eller for å besøke familie. Hun er iallfall blant dem som vender tilbake til Norge.

Reiser med ektemannen til USA og får en datter

I 1911 kaller Marie seg for Magda. Hun har nettopp giftet seg med skipsfører Nils Larsen Bakke, født 14. april 1866, og søker igjen Bergen politikammer om å reise til USA. Hun er husmor og følger mannen på reisen som skal gå til New Orleans. Her blir parets eldste barn, Ingrid Dorthea Krüger Bakke, født 14. desember 1913.

Enke i 25 år

Ifølge folketellingen for Bergen i 1922 var Marie da 47 år og «husmor». Ektemannen, Nils Larsen Bakke, var 56 år og «disponent». De hadde barna Ingrid Dorthea Krüger Bakke, Erling Bakke og Magda Nancy Bakke, født mellom 1913 og 1919. I andre sammenhenger er Bakke oppført som skipsreder, skipshandler og skipsfører.

Nils Larsen Bakke dør 17. februar 1930, 66 år gammel. Marie Magdalene Bakke er enke i 25 år og dør 3. oktober 1955, 80 år gammel. Marie Magdalene og Nils Larsen Bakke er begravet på Møllendal.