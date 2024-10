400 studentboliger kan bli bygget på parkeringsplass i Kanalveien

Kanalveien 103 er parkeringsplassen foran Kanalveien 105 og 107, nord for Jægers bilanlegg, foran Lyreco-butikken (tidligere Staples). Eiendommen er på nær 4,5 dekar. Grunneier er Nistadgruppen AS. Holon Bergen skriver i planinitiativet til Plan- og bygningsetaten at det planlegges for ca. 15.400 kvm bruttoareal opp til 26 meter, med et oppbygg på 29,7 meter. Utendørs arealer vil være på taket. I høy første etasje og sentralt gårdsrom kan det bli møtested både for studentene og befolkningen i bydelen.

Det er kort vei til bybanestopp, og på motsatt side av Kanalveien, i det gamle Martens-/NRK-bygget, skal Norsk Lærerakademi i 2027-28 flytte inn med sin campus.